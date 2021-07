Les actions chinoises parmi les moins performantes d’Asie au regard de l’examen réglementaire

Par ailleurs, l’indice MSCI Emerging Markets est également tombé en territoire négatif pour l’année. Les géants chinois de l’Internet tels que Tencent, Alibaba et Meituan figuraient parmi les 5 principaux composants de l’indice, au 30 juin.

D’autres grands indices continentaux tels que le composite de Shanghai et la composante de Shenzhen ont également été en territoire négatif pour l’année, parmi les quelques grands marchés d’Asie-Pacifique qui ont perdu du terrain depuis le début de l’année.

A la clôture des marchés régionaux mardi, le CSI 300 – qui suit les plus grandes actions cotées en Chine continentale – avait plongé de 8,83% jusqu’à présent cette année. L’indice Hang Seng de Hong Kong a également subi de lourdes pertes, chutant de 7,88% au cours de la même période.

Au début du second semestre, tous les grands indices chinois et le Hang Seng étaient en territoire positif pour l’année. La composante Shenzhen était en hausse de 4,78 % tandis que l’indice CSI 300 n’était que de 0,24 % en hausse à la fin juin. L’indice Hang Seng de Hong Kong a également augmenté de 5,86% au cours de la même période.

Les marchés de Hong Kong et de la Chine se sont échangés de manière mitigée mercredi matin, luttant pour se remettre des baisses de ces derniers jours.

Les baisses surviennent alors que les régulateurs chinois continuent d’intensifier leur surveillance dans des secteurs allant de la technologie à l’éducation et à la livraison de nourriture. L’examen minutieux accru a effrayé les investisseurs et a envoyé de nombreux se bousculer pour la sortie.

Chef de l’économie et de la stratégie, Mizuho Bank

Pourtant, il a reconnu les « conséquences imprévues » du fait que Pékin n’a pas programmé et réglé de manière appropriée l’exécution de ses intentions.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Même dans les turbulences actuelles du marché, Alex Wolf de JPMorgan Private Bank voit une opportunité dans les actions cotées sur le continent, qui sont plus difficiles d’accès pour les investisseurs particuliers par rapport à celles cotées à Hong Kong.

La plupart des actions chinoises – un secteur parmi les plus durement touchés par la récente crise du marché – sont cotées à l’étranger aux États-Unis et à Hong Kong et ces actions ont tendance à appartenir en grande partie à des investisseurs étrangers en raison de la difficulté d’accès des investisseurs continentaux, a déclaré Wolf. , qui est responsable de la stratégie d’investissement pour l’Asie au sein de la société.