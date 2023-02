Les actions chinoises d’IA bondissent sur l’intérêt croissant des chatbots, les médias d’État mettent en garde contre les risques

“S’il vous plaît, faites attention aux investisseurs, évitez les risques de capital, le battage médiatique, prenez des décisions rationnelles et investissez prudemment”, a-t-il déclaré mardi. dépôt . “La hausse continue du cours des actions de la société a accumulé plus de risque d’ajustement des bénéfices.”

Les derniers mouvements concernant les actions liées à l’IA en Chine ont attiré l’attention de la Bourse de Shanghai – qui a envoyé une lettre à CloudWalk Technology et à Haitian Ruisheng Science, citant un “commerce anormal” des actions des sociétés.

Les actions cotées à Shanghai de Beijing Haitian Ruisheng Science, une société de ressources de données d’IA, ont augmenté d’environ 205 % depuis le début de l’année. Hanwang Technology est en hausse de 124 % et CloudWalk Technology Company a augmenté de 105 % à la séance de négociation de mercredi.

Alibaba a déclaré à CNBC qu’il travaillait sur un produit concurrent similaire à ChatGPT, tandis que Baidu a annoncé plus tôt cette semaine qu’il lancera “Ernie bot”, son propre chatbot d’intelligence artificielle.

Les médias d’État chinois ont également mis en garde les commerçants contre les risques de parier sur des entreprises liées à l’IA.

Le Securities Times a publié mercredi commentaire affirmant que certaines entreprises “roulent simplement sur le concept sans mener de véritables activités”, citant les précédents battage médiatiques autour de la 5G, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.

Un séparé article a mentionné les avis de la Bourse de Shanghai sur les mouvements d’actions des sociétés d’intelligence artificielle, déclarant : “Même si les entreprises nationales souhaitent entrer dans ChatGPT, les risques qui les attendent sont de savoir si elles peuvent réaliser des investissements à grande échelle et durables, si elles peuvent suivre le rythme de la cycle d’itération de l’industrie et s’ils peuvent former des résultats basés sur des scénarios.”

Les actions liées à l’IA en Corée du Sud ont également connu une récente flambée des cours des actions en raison de l’attention accrue portée au secteur.

Konan Technology, cotée à Séoul, a augmenté d’environ 230 % depuis le début de l’année, Selvas AI a bondi de 110 % jusqu’à présent cette année et Neuromeka est en hausse de plus de 70 %. Depuis janvier, Minds Lab est en hausse de 53 % et Saltlux d’environ 65 %.

— Correction : Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe de Securities Times.