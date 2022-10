Les actions chinoises de véhicules électriques Nio, BYD, Li Auto et Xpeng chutent fortement au milieu de la vente massive

Les actions négociées aux États-Unis des constructeurs chinois de véhicules électriques ont été parmi celles qui ont été touchées par une vente spectaculaire lundi, alors que les investisseurs se sont dépréciés des entreprises chinoises non publiques après un week-end de développements politiques dramatiques en Chine.

Actions de Li Auto ont baissé de près de 19 %, Nio’s ont baissé de 17 %, et Xpeng Motors’ a plongé de 13% dans les échanges de l’après-midi à New York, tandis que les actions des plus grandes BYD étaient en baisse d’environ 9 %. D’autres sociétés chinoises de premier plan, notamment Alibaba et Tencent Music Entertainment, ont subi des baisses tout aussi spectaculaires.

La vente a suivi un week-end au cours duquel le président Xi Jinping semblait prêt pour un troisième mandat sans précédent à la tête de la Chine après avoir nommé une série de loyalistes au comité permanent du Politburo, le cercle restreint du pouvoir au sein du Parti communiste au pouvoir en Chine.

Sous la direction de Xi, le gouvernement chinois a renforcé les restrictions d’expression et de mouvement et renforcé les réglementations sur les entreprises technologiques. Les analystes voient d’autres contraintes à venir, Mark Schilsky de Bernstein écrivant dans une note du lundi matin que les actions chinoises sont désormais “ininvestissables”.

Xpeng a lancé séparément lundi une nouvelle version de son système avancé d’assistance à la conduite, appelé XNGP. Le nouveau système, un concurrent direct de de Tesla Pilote automatique, permet une conduite mains libres limitée dans certains environnements urbains ainsi que sur les autoroutes.