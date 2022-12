Les actions chinoises cotées aux États-Unis se rallient alors que les investisseurs deviennent optimistes à la réouverture

Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont bondi lundi après que la Chine a assoupli davantage les restrictions de Covid pour accélérer la réouverture de l’économie.

L’ETF Invesco Golden Dragon China, qui suit l’indice Nasdaq Golden Dragon China, a progressé de près de 6 % dans les échanges avant commercialisation. Alibaba et Pinduoduo ont respectivement augmenté de 4,3 % et 3,8 %, tandis que Tencent Music Entertainment a gagné 3,9 %. Noms chinois des véhicules électriques Nio et XPeng ont augmenté de 6 % et 12 %, respectivement. Bilibili a rebondi de 16 %.