Les actions chinoises baissent dans un contexte de reprise économique décevante, tandis que les autres marchés asiatiques augmentent

HONG-KONG– Les actions en Chine ont chuté mercredi alors que détails de la relance économique les plans des responsables de Pékin n’ont pas répondu aux attentes des investisseurs, tandis que d’autres marchés d’Asie ont progressé.

Les actions de Hong Kong ont fluctué entre gains et pertes, l’indice Hang Seng chutant de 2,4% à 20 418,61. Cette baisse fait suite à une chute de plus de 9 % mardi, alors que les traders ont vendu leurs actions après les récents rebonds.

«L’absence de nouvelles mesures de relance a été une source de déception, de nombreux acteurs du marché espérant que la politique budgétaire suivrait le pas du ‘bazooka’ financier lancé fin septembre, mais l’annonce d’hier a clairement marqué un pas en avant. « , a déclaré Yeap Jun Rong d’IG dans un commentaire.

L’indice Shanghai Composite a perdu 5,1% à 3 311,02 après avoir gagné 4,6% mardi, à la réouverture après un jour férié national. L’indice CSI300, qui suit les 300 principales actions négociées sur les marchés de Shanghai et de Shenzhen, a cédé 5,6 %.

« Appelons cela comme ça – un échec lamentable – alors que les actions chinoises ont ouvert en forte baisse, envoyant un signal clair que le marché n’achète plus des promesses sans enthousiasme », a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans un commentaire.

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 a avancé de 0,6% à 39.178,70. Actions du détaillant japonais Seven & i Holdings a grimpé de plus de 10 % en début de séance après que les médias ont rapporté que l’exploitant canadien de dépanneurs Alimentation Couche-Tard avait augmenté son offre publique d’achat d’environ 20 %.

Le Parlement japonais devait être dissous mercredi pour ouvrir la voie à des élections générales. Le Premier ministre Shigeru Ishiba cherche à consolider son soutien après avoir pris ses fonctions la semaine dernière, alors que la coalition au pouvoir des Libéraux-Démocrates reste fragile après la démission du prédécesseur d’Ishiba, Fumio Kishida, à la suite d’un une multitude de scandales parmi les législateurs du parti.

L’Australie S&Le P/ASX 200 a gagné 0,2% à 8 189,70. Les marchés sud-coréens ont été fermés pour un jour férié.

Mardi, le S&Le P 500 a augmenté de 1% à 5 751,13. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3% à 42 080,37, tandis que l’indice composite Nasdaq a ouvert la voie avec une hausse de 1,4% à 18 182,92.

Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,02 contre 4,03 % lundi soir. Le rendement à deux ans, qui suit de plus près les attentes concernant l’action de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt au jour le jour, a glissé de 3,99% à 3,96% lundi soir, bien qu’il soit toujours proche de son plus haut niveau depuis août.

Lorsque les bons du Trésor offrent des rendements plus élevés, les investisseurs sont généralement moins disposés à payer des prix très élevés pour les actions et autres investissements. Et les rendements du Trésor ont grimpé en flèche au cours de la semaine dernière à la suite d’une série de rapports montrant que l’économie américaine reste en meilleure santé que prévu.

De tels rapports, dont un la semaine dernière montrant embauches plus fortes chez les employeurs américains que prévu, font naître l’espoir que l’économie évitera une récession. Mais ils obligent également les traders à revoir à la baisse leurs attentes quant au montant de la Réserve fédérale. réduira les taux d’intérêt demaintenant qu’il a élargi son champ d’action pour inclure faire tourner l’économie au lieu de juste lutter contre une inflation élevée.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains alors que Le Hezbollah a tiré un nouveau barrage de roquettes en Israël mardi, ce qui a accru les inquiétudes concernant l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Le pétrole brut américain de référence a ajouté 24 cents à 73,81 $ le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 12 cents à 77,30 dollars le baril.

Dans le commerce des devises, le dollar américain a légèrement augmenté à 148,21 yens japonais contre 148,20 yens. L’euro est passé de 1,0983 $ à 1,0970 $.

Le rédacteur commercial d’AP, Stan Choe, a contribué.