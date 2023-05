Les actions bougent beaucoup après les heures: TTWO, CSCO, SNPS

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Logiciel interactif Take-Two – Les actions ont bondi de 8,1% mercredi après les heures de négociation. La société de jeux vidéo a déclaré un chiffre d’affaires ajusté de 1,39 milliard de dollars au quatrième trimestre de l’exercice, dépassant les estimations des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon Refinitiv. Pendant ce temps, les estimations de la société pour les réservations au premier trimestre et sur l’ensemble de l’année n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street.

actualités liées à l’investissement

Exploitation de la grange de démarrage – Les actions de la société de bottes de cow-boy ont chuté de près de 16% après que les revenus aient été inférieurs aux attentes des analystes pour le quatrième trimestre fiscal. Boot Barn a déclaré un bénéfice de 1,51 $ par action, hors éléments sur des revenus de 425,7 millions de dollars. Pendant ce temps, les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à un bénéfice de 1,44 $ par action et à 441,2 millions de dollars de revenus. Les prévisions annuelles du détaillant de bottes sont également tombées en deçà des estimations des analystes.

Synopsis — L’action de la société de logiciels a gagné 1,9 % mercredi soir. Selon FactSet, les bénéfices et les revenus de Synopsys au deuxième trimestre fiscal ont dépassé les attentes de Wall Street. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars, alors que les analystes l’avaient estimé à 1,38 milliard de dollars. Synopsys a également annoncé un bénéfice de 2,54 dollars par action, hors éléments, dépassant les estimations des analystes de 2,48 dollars par action. Synopsys a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année en matière de croissance des bénéfices et des revenus.

Systèmes Cisco — Les actions ont chuté de près de 4 % malgré le fait que la société ait enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs pour le troisième trimestre fiscal. Cisco a affiché un bénéfice ajusté de 1 $ par action et 14,57 milliards de dollars de revenus. Les analystes avaient estimé un bénéfice par action de 97 cents et un chiffre d’affaires de 14,39 milliards de dollars, selon Refinitiv.