Les actions bougent beaucoup après les heures: PINS, CHGG, TTWO

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche:

Pinterest — Le titre des médias sociaux a perdu plus de 7 % après que les revenus du dernier trimestre aient été inférieurs aux attentes des analystes. Pinterest a également partagé des prévisions pour le premier trimestre qui étaient plus légères que prévu et a déclaré qu’il s’attend à une augmentation des ventes “à un chiffre bas” par rapport au taux de croissance de 6,9% attendu par les analystes.

Chegg – Les actions de Chegg ont chuté de 20% dans les échanges prolongés après avoir partagé des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le premier trimestre et l’année complète, selon Refinitiv. La société a cité les incertitudes économiques et les préoccupations liées à la croissance des abonnés.

Solutions Skyworks — Le titre de semi-conducteurs a gagné 3 % en négociation prolongée après avoir annoncé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars. Il est intervenu malgré une perte de bénéfices et des prévisions légères pour le trimestre en cours.

Take-Two Interactif – La société de jeux vidéo a vu ses actions chuter de 0,5 % après avoir enregistré des revenus trimestriels inférieurs aux attentes de Wall Street. Take-Two a enregistré des revenus de 1,38 milliard de dollars, contre des estimations de 1,46 milliard de dollars, selon Refinitiv.

ZoomInfo – Les actions de la société de logiciels ont chuté d’environ 5 % après les heures d’ouverture à la suite des résultats trimestriels de la société pour la dernière période. ZoomInfo a rapporté des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu, selon FactSet. Cependant, les perspectives de revenus de la société pour le premier trimestre et l’année complète étaient inférieures à ce que les analystes attendaient.

Spirit Airlines – L’action des compagnies aériennes a augmenté de 3% pendant les négociations prolongées après avoir partagé des bénéfices du quatrième trimestre plus forts que prévu. Spirit Airlines a déclaré un bénéfice par action de 12 cents, hors éléments. Les analystes interrogés par FactSet avaient prévu un bénéfice de 3 cents par action.

Leggett & Platt – Les actions de Leggett & Platt ont chuté de plus de 5% en négociation prolongée après que les bénéfices du quatrième trimestre aient été inférieurs aux attentes des analystes, selon FactSet. Les prévisions de bénéfices par action pour l’ensemble de l’année pour le fabricant de produits pour la maison et l’automobile ont également été en deçà des attentes des analystes.

