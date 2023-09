Les actions bondissent, mais se dirigent vers une semaine perdante : actualités boursières aujourd’hui

Les actions de Wall Street ont légèrement augmenté vendredi, mais étaient prêtes à subir des pertes hebdomadaires après que la Réserve fédérale a signalé que les taux d’intérêt resteraient élevés plus longtemps.

Le S&P 500 (^GSPC) a gagné environ 0,5 % dans les échanges de l’après-midi, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^DJI) a augmenté de 0,2 %. Le Nasdaq Composite (^IXIC) était en hausse d’environ 0,9 % après la clôture des trois principaux indicateurs jeudi avec de fortes baisses.

Les marchés sont devenus prudents ces derniers jours alors qu’ils évaluaient l’impact sur la demande des consommateurs et des entreprises du message de la Fed selon lequel elle maintiendrait les coûts d’emprunt à un niveau élevé pour juguler l’inflation. Le président de la banque centrale, Jerome Powell, n’a pas non plus fait grand-chose pour renforcer l’espoir que l’économie américaine puisse éviter la récession.

Mais les actions semblent désormais trouver leur place, le S&P 500 étant en passe de remonter après avoir enregistré sa pire journée depuis mars lors de la séance précédente. Pendant ce temps, le rendement du Trésor à 10 ans s’est stabilisé après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis plus de 15 ans.

Dans l’actualité économique, S&P Global a déclaré que flash PMI composite américain L’indice s’est établi à 50,1 en septembre, en légère baisse par rapport à 50,2 en août, signe d’une stagnation de l’activité commerciale.

Ailleurs dans les banques centrales, la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt ultra-bas vendredi et a maintenu son engagement à soutenir l’économie, suggérant qu’aucun changement dans son programme de relance massif n’est à venir. Le yen a chuté par rapport au dollar après la décision.

Au niveau des actions individuelles, les actions d’Activision Blizzard (ATVI) ont augmenté pour se rapprocher du prix de l’offre de Microsoft (MSFT), après que le régulateur antitrust britannique a déclaré que la porte était ouverte pour que l’acquisition de 69 milliards de dollars se réalise.

L’accent a également été mis sur les grèves qui ont secoué le secteur automobile et Hollywood. L’UAW a déclaré qu’il augmenterait les débrayages dans le cadre de sa grève qui s’intensifie contre GM (GM), Ford (F) et la société mère de Jeep, Stellantis (STLA), avec vendredi comme date limite. Et malgré une session marathon de négociations, les quatre grands studios – Warner Bros. Discovery (WBD), Disney (DIS), Netflix (NFLX) et NBCUniversal – n’ont pas réussi à parvenir à un accord avec les écrivains en grève.

