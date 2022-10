Les actions bondissent, deux transactions et les noms de clubs font la une des journaux

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Les actions bondissent Nous avons fait deux transactions Mentions rapides : WFC, AMZN, AAPL 1. Les actions bondissent Les actions ont rebondi lundi matin après la clôture d’un troisième trimestre lamentable, les actions ayant bénéficié d’un assouplissement du Trésor à 10 ans. Le S&P 500 a gagné 2,1%, après avoir chuté vendredi à son plus bas niveau depuis 2020. Malgré le déplacement vers le nord, l’oscillateur à courte portée S & P 500 a continué de montrer que le marché était extrêmement survendu, ce qui a motivé notre décision d’effectuer certaines transactions. Les prix du pétrole ont également augmenté à la suite des nouvelles selon lesquelles l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés tels que la Russie (connue sous le nom d’OPEP+) prévoyaient une réduction de la production de pétrole d’un million de barils par jour, la plus forte réduction depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Le brut West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – a augmenté de plus de 4% en milieu de matinée, contribuant à faire grimper les stocks de pétrole. 2. Nous avons effectué deux transactions Nous avons vendu des actions de Pioneer Natural Resources (PXD) lundi pour profiter de la hausse des prix du pétrole. Les actions de PXD ont augmenté d’environ 6,5 %, à 230,63 $ par action. Nous avons donc décidé d’utiliser cette poussée comme une opportunité de prendre de l’argent et de l’investir ailleurs. Dans le même temps, nous avons légèrement renforcé notre position sur Estee Lauder (EL), qui a été sous pression et s’échangeait essentiellement à plat lundi, à 215,87 $ par action. Nous avons initialement réinvesti dans le géant des cosmétiques la semaine dernière et profitons maintenant de ce stock incroyablement survendu. 3. Mentions rapides : WFC, AMZN, AAPL Voici quelques mises à jour sur certains noms de Club : Goldman Sachs a fait passer Wells Fargo (WFC) lundi de neutre à achat. Nous pensons que l’action a un gros potentiel de hausse et nous recommandons à tout nouveau membre du Club d’acheter. Bank of America a abaissé son objectif de prix sur Amazon (AMZN) mais a maintenu sa note d’achat, citant la force du dollar et l’impact des vents contraires macroéconomiques sur les dépenses discrétionnaires. Nous n’avons actuellement pas l’intention de toucher à notre position dans le titre et nous gardons un œil dessus. Morgan Stanley a estimé que les revenus nets de l’App Store d’Apple (AAPL) ont chuté de 5 % en glissement annuel en septembre, en raison d’un ralentissement des dépenses de consommation aux États-Unis et en Chine. Malgré les nouvelles, nous restons convaincus que les investisseurs devraient posséder, et non échanger, ce titre solide à long terme. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, APPL, EL, PXD, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.