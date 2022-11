Les actions bondissent dans l’espoir d’une baisse de l’inflation

Mardi, il y avait également des signes que les dépenses de consommation se maintenaient malgré une inflation élevée, Walmart annonçant des ventes trimestrielles plus élevées que prévu et augmentant ses prévisions de bénéfices annuels à l’approche de la saison des achats des Fêtes. Les actions de la société ont fortement augmenté, tout comme les actions d’autres grands détaillants comme Amazon et Target.

“Il y a plus de bonnes nouvelles pour notre économie ce matin, et plus d’indications que nous commençons à voir une inflation modérée”, a déclaré mardi le président Biden dans un communiqué.

Les responsables de la Fed ont tenté de tempérer l’enthousiasme des investisseurs après les gains exceptionnels des actions lors des récentes séances de négociation, affirmant que le travail de relèvement des taux d’intérêt pour aider à réduire l’inflation est encore loin d’être terminé.

“La pire chose que vous puissiez faire est d’arrêter, puis ça repart”, a déclaré Christopher Waller, un gouverneur de la Fed, à propos des actions de la Fed pour lutter contre l’inflation lors d’un événement en Australie lundi matin. “Tout le monde devrait simplement respirer profondément, se calmer – nous avons encore du chemin à parcourir.”

Cependant, les investisseurs s’attendent à ce que la Fed puisse agir plus lentement lors de l’augmentation des taux d’intérêt, prenant le temps d’évaluer les effets. La Fed a relevé ses taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage lors de ses quatre dernières réunions, mais on s’attend généralement à ce qu’elle revienne à un mouvement d’un demi-point en décembre.