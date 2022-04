Les actions bancaires, autrefois favorites de Buffett, passent au second plan à Berkshire Hathaway

Après que Buffett a commencé à faire le plein d’actions bancaires en 2018, en achetant JPMorgan Chase et Goldman ainsi que Bank of New York Mellon, PNC Financial et US Bancorp, il a expliqué les mouvements vers Becky Quick de CNBC comme un jeu de valeur classique, l’une des caractéristiques de sa célèbre carrière d’investisseur.

Après avoir cédé bon nombre de ses postes en 2020, il a largement laissé ses paris sur l’industrie intacts, selon une analyse des documents trimestriels. En abandonnant JPMorgan et Goldman, il a réduit son exposition aux activités volatiles de Wall Street, notamment les marchés boursiers et la banque d’investissement mondiale.

Sa liste restante de services financiers – y compris une position massive de plus de 40 milliards de dollars dans Bank of America et une participation beaucoup plus petite dans US Bancorp – montrent que Buffett veut se concentrer sur les services bancaires de détail et commerciaux de base aux États-Unis comme un endroit plus sûr pour garer son argent. La position que Wells Fargo occupait depuis des années dans son portefeuille a effectivement été remplacée par Bank of America, sa deuxième plus grande position après Apple.

“Ce que cela vous dit, c’est qu’il pense que nous devons fermer les écoutilles parce que nous envisageons un long cycle d’inflation et probablement de stagnation”, a déclaré Phillip Phan, professeur à la Johns Hopkins Carey Business School. “Les banques sont très cycliques, et tout indique que nous sommes dans un environnement d’inflation et de taux élevés pendant un certain temps. Cela signifie généralement que l’activité de prêt va être comprimée et l’activité d’investissement va être déprimée.”

Malgré la hausse des taux d’intérêt cette année, qui stimule généralement les banques en raison de l’amélioration des marges de crédit, les actions ont été martelées.

Les actions de JPMorgan ont chuté de 23% en 2022 pour toucher un creux de 52 semaines mercredi. Goldman a chuté de 18% cette année. L’inquiétude est que l’économie américaine pourrait stagner alors que la Fed combat l’inflation avec des hausses de taux d’intérêt, qui augmentent les coûts d’emprunt après plus d’une décennie de taux planchers.