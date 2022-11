Les actions attendent les bénéfices de la Fed et du Club

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Décision de la Fed à venir Rapide sur les bénéfices du Club 1. Décision de la Fed à venir Les actions ont légèrement baissé mercredi avant la décision de la Réserve fédérale sur les hausses de taux d’intérêt, prévue pour cet après-midi. Alors que les marchés s’attendent largement à une nouvelle hausse de 75 points de base, les investisseurs surveillent tout signal de la banque centrale indiquant qu’il pourrait ralentir le rythme des hausses de taux le mois prochain. Au Club, nous pensons qu’il est peu probable que la Fed modifie sensiblement sa trajectoire de taux jusqu’à ce que l’inflation des salaires et les chiffres de l’emploi se stabilisent. Les actions pourraient soit rebondir sur la rhétorique accommodante de la Fed, soit chuter davantage sur une déclaration plus belliciste à la suite de sa réunion politique. Le S&P 500 était en baisse de 0,45% à midi. 2. Prises rapides sur les bénéfices du Club Les actions d’Estee Lauder (EL) ont chuté de près de 8% en milieu de matinée mercredi, à environ 190,6 $ par action, après que la société a réduit ses perspectives de bénéfices pour l’exercice 2023 en raison des restrictions en cours de Covid-19 en Chine, l’accumulation des stocks en vents contraires aux États-Unis et au change. Cependant, la société de cosmétiques a toujours battu sur le chiffre d’affaires et le résultat net pour sa première fiscale. Nous restons optimistes sur EL et envisageons de saisir cette opportunité pour renforcer notre petite position sur le titre. Humana (HUM) a fait état d’une forte progression de ses bénéfices mercredi, et nous ne voyons aucune raison de prendre des mesures sur notre position. La compagnie d’assurance est un exemple des titres de soins de santé solides et résistants à la récession que les investisseurs devraient détenir dans leurs portefeuilles. Les actions de Devon Energy (DVN) ont chuté de plus de 7 % mercredi, à environ 71,77 dollars par action après que le producteur de pétrole et de gaz a annoncé une production inférieure aux prévisions au quatrième trimestre, ainsi que des estimations de dépenses d’investissement plus élevées. Mais nous considérons cela comme une réaction excessive du marché, d’autant plus que le Devon a annoncé mardi soir des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre grâce à une solide discipline en matière de capital . Bien que nous ne prévoyions pas d’effectuer de transactions pour le moment, nous envisagerions de racheter plus d’actions si le prix baisse beaucoup. Eli Lilly (LLY) a rapporté un troisième trimestre confus avant la cloche d’ouverture mardi, mais le Club est toujours incroyablement haussier sur le titre. Nos perspectives positives ont été renforcées par l’optimisme du PDG David Ricks concernant le pipeline de médicaments de la société dans une interview mardi avec Jim Cramer. Jim a déclaré qu’il continuait de croire que Mounjaro, le médicament contre le diabète de type 2 de la société qui devrait être approuvé pour traiter l’obésité dès l’année prochaine, pourrait être le meilleur médicament de tous les temps. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long EL, HUM, DVN, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.