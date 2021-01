Le Premier ministre japonais a déclaré que le gouvernement envisageait de déclarer l’état d’urgence pour arrêter la propagation des infections. Le déménagement est attendu cette semaine. Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, et les gouverneurs de Saitama, Chiba et Kanagawa ont demandé au gouvernement national de déclarer l’état d’urgence ce week-end, après que la capitale ait enregistré un record quotidien de 1337 cas le soir du Nouvel An.