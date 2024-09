Les actions asiatiques suivent la hausse de Wall Street après la baisse des taux, tandis que la BoJ reste sur ses positions

HONG KONG — Les actions asiatiques ont bondi vendredi, le Nikkei japonais menant les gains régionaux après que Wall Street a atteint des records suite à la décision de la Réserve fédérale forte baisse des taux d’intérêt.

Les prix à terme et du pétrole aux États-Unis étaient en baisse.

La Banque du Japon a terminé une réunion de politique monétaire de deux jours et a annoncé qu’elle maintiendrait son taux de référence inchangé à 0,25 %.

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 a bondi de 2,1% à 37.935,58 points après que les principaux chiffres de l’inflation nationale en août se soient accélérés pour un quatrième mois consécutif. L’indice des prix à la consommation de base a augmenté de 2,8% en glissement annuel en août, dépassant l’objectif de 2% de la banque centrale et laissant une marge de manœuvre pour de nouvelles hausses de taux.

Les marchés surveillent de près les indices sur le rythme des futures hausses de taux de la part du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda.

« Pour la BOJ, compte tenu des conditions économiques actuelles et de la récente rhétorique de la banque centrale, de nouveaux ajustements de politique ne sont pas attendus avant la fin de cette année ou début 2025 », a déclaré Anderson Alves d’ActivTrades dans un commentaire.

Le dollar américain est tombé à 142,32 yens contre 142,62 yens japonais. L’euro est passé de 1,1161 à 1,1166 dollar.

La Chine s’est abstenue de toute nouvelle relance monétaire, la banque centrale ayant laissé ses taux directeurs inchangés vendredi. Le taux préférentiel des prêts à un an (LPR), référence pour la plupart des prêts aux entreprises et aux ménages, reste à 3,45%, et le taux à cinq ans, référence pour les prêts immobiliers, est resté à 3,85%.

L’indice Hang Seng à Hong Kong a gagné 1,1% à 18 206,68 tandis que l’indice composite de Shanghai a chuté de 0,2% à 2 729,69.

Ailleurs, l’Australie S&L’indice P/ASX 200 a progressé de 0,2% à 8 209,70 points. Le Kospi sud-coréen a progressé de 0,8% à 2 600,29 points.

Jeudi, le S&L’indice P 500 a bondi de 1,7% à 5 713,64 pour l’une de ses meilleures journées de l’année et a dépassé son dernier record historique établi en juillet. Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1,3% à 42 025,19, et le Nasdaq Composite a mené le marché avec une poussée de 2,5% à 18 013,98.

Les gains de Wall Street font suite aux rebonds des marchés européens et asiatiques après que la Réserve fédérale a annoncé mercredi sa première baisse des taux d’intérêt en plus de quatre ans.

Cela a fermé la porte à une poussée où la Fed a maintenu son principal taux d’intérêt à un niveau élevé depuis deux décennies dans l’espoir de ralentir suffisamment l’économie américaine pour enrayer l’inflation élevée. inflation est tombé de son apogée il y a deux étésLe président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la Fed pourrait se concentrer davantage sur maintenir la solidité du marché du travail et l’économie sortir d’une récession.

La réaction initiale de Wall Street à la baisse de mercredi a été un bâillementLes marchés étaient déjà en hausse depuis des mois, dans l’attente d’une baisse des taux. Les actions ont légèrement baissé après avoir oscillé à plusieurs reprises.

« Pourtant, nous arrivons aujourd’hui et nous assistons à un renversement de situation », a déclaré Jonathan Krinsky, technicien en chef du marché chez BTIG. Il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une telle hausse des actions jeudi.

La Fed est toujours sous pression car le marché du travail et les embauches ont commencé à ralentir sous le poids de taux d’intérêt plus élevés. Certains critiques estiment que la banque centrale a attendu trop longtemps pour réduire ses taux et qu’elle a peut-être porté préjudice à l’économie.

Certaines banques d’investissement ont revu à la hausse leurs prévisions sur l’ampleur de la baisse des taux d’intérêt décidée par la Réserve fédérale, anticipant des réductions encore plus importantes que celles prévues par les responsables de la Fed.

Les États-Unis élection présidentielle Cela ajoute aux incertitudes. On craint que les Démocrates et les Républicains ne fassent pression en faveur de politiques qui augmenteraient la dette du gouvernement américain, ce qui pourrait maintenir une pression à la hausse sur les taux d’intérêt, quelles que soient les décisions de la Fed.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est resté stable à 3,71%, niveau qu’il affichait mercredi en fin de journée. Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui suit de plus près les attentes d’une action de la Fed, est tombé à 3,58% contre 3,63%.

Sur les autres marchés, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a perdu 20 cents à 69,68 dollars. Le Brent, référence internationale, a perdu 22 cents à 73,43 dollars.

___

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article.