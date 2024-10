Les actions asiatiques sont pour la plupart en hausse, tandis que le Nikkei japonais chute avant les élections du week-end.

HONG-KONG– Les actions asiatiques étaient pour la plupart en hausse vendredi, à l’exception du Japon, où les investisseurs attendaient le résultat d’un élection le dimanche.

Les contrats à terme américains ont chuté et les prix du pétrole ont augmenté.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines à peine, a convoqué des élections générales anticipées pour obtenir des soutiens alors que les libéraux-démocrates au pouvoir sont aux prises avec un scandale de financement politique. Les bouleversements récents ont ajouté à l’incertitude sur les marchés, compliquant les efforts de la Banque du Japon pour s’éloigner des taux d’intérêt proches de zéro, qui sont depuis longtemps proches de zéro.

L’inflation sous-jacente dans la capitale japonaise était de 1,8% en octobre, inférieure à l’objectif de 2% de la banque centrale pour la première fois en cinq mois, a rapporté le gouvernement. Cela a renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale maintiendrait son taux directeur inchangé lors de sa réunion politique la semaine prochaine.

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a perdu 1% à 37 771,79, tandis que le yen japonais s’est apprécié face au dollar américain. Vendredi matin, le dollar s’échangeait à 151,64 yens, contre 151,89 yens.

Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,1% à 20 720,60 et le Shanghai Composite a gagné 0,8% à 3 307,14.

La banque centrale chinoise a maintenu son taux directeur à moyen terme inchangé à 2 %. Elle a également émis 700 milliards de yuans (98,3 milliards de dollars) de prêts à moyen terme sur un an à des institutions financières, selon le communiqué de la banque.

Ailleurs, le Kospi de Corée du Sud a grimpé de 0,3% à 2 590,30 et le S d’Australie. & Le P/ASX 200 a grimpé de 0,1% à 8 216,50. Le Taiex de Taiwan a augmenté de 0,3%.

Jeudi, le S & Le P 500 a augmenté de 0,2% à 5 809,86, mettant fin à sa première séquence de trois jours de défaites depuis début septembre. Il a rebondi entre les pertes et les gains tout au long de la journée, et il était réparti à peu près également entre les actions en hausse et en baisse.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,3% à 42 374,36 et le Nasdaq composite a augmenté de 0,8% à 18 415,49.

Tesla a dominé le marché avec un bond de 21,9 % après l’annonce du constructeur de véhicules électriques meilleur profit pour le dernier trimestre que prévu par les analystes. Le PDG optimiste, Elon Musk, a également prédit une croissance des ventes de 20 à 30 % l’année prochaine, bien que les revenus du dernier trimestre soient en deçà des prévisions des analystes. Il s’agit du meilleur jour pour l’action Tesla depuis 2013.

Boeing a coulé de 1,2% après le vote de ses machinistes poursuivre leur grèvequi a paralysé la production aéronautique. Plus de 60 % des syndiqués qui ont voté sur le contrat proposé l’ont rejeté, les gardant sur les lignes de piquetage six semaines après le début de leur grève.

Les actions ont largement reculé cette semaine après le S & Le P 500 et le Dow ont tous deux établi des records à la fin de la semaine dernière. Ils ont été touchés par la hausse des rendements du Trésor sur le marché obligataire, ce qui peut rendre les investisseurs moins disposés à payer des prix élevés pour les actions. Les critiques avaient déjà déclaré auparavant que les actions semblaient trop chères étant donné que leurs prix avaient augmenté plus rapidement que les bénéfices des entreprises.

Un rapport sur les demandes de chômage offert jeudi une image mitigée sur le marché du travail. Il indique que moins de travailleurs ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière, ce qui peut être le signe de licenciements relativement faibles. Mais il a également indiqué que le nombre total de bénéficiaires de prestations avait atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans.

Les rendements du Trésor, qui s’étaient détendus du jour au lendemain, ont réduit leurs pertes après la publication du rapport sur les inscriptions au chômage, avant de faire du yo-yo. Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,20% contre 4,25% mercredi soir. Il reste bien au-dessus de son niveau de 4,08 % de la fin de la semaine dernière.

Un rapport préliminaire distinct indique que la croissance de l’activité commerciale aux États-Unis pourrait s’être légèrement accélérée le mois dernier, la vigueur des entreprises du secteur des services continuant de compenser la faiblesse du secteur manufacturier. Le rapport de S & P Global a également montré un regain de confiance, les entreprises s’attendant à une plus grande stabilité et certitude après la prochaine élection présidentielle.

Un troisième rapport, quant à lui, indique que les ventes de logements neufs ont été plus fortes le mois dernier que prévu par les économistes.

Dans d’autres transactions vendredi matin, le brut américain de référence a gagné 10 cents à 70,29 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 13 cents à 74,16 dollars le baril.

L’euro est tombé à 1,0821 $ contre 1,0828 $.

___

Le rédacteur commercial d’AP, Stan Choe, a contribué.