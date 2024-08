Les actions asiatiques étaient mitigées lundi alors que les investisseurs réfléchissaient à la prochaine réunion de la Réserve fédérale, après la publication des résultats de Wall Street. meilleure semaine depuis novembre avec une légère hausse des actions américaines vendredi.

Les contrats à terme américains étaient en hausse tandis que les prix du pétrole chutaient.

L’indice de référence du Japon a terminé en baisse de 1,8% à 37 388,62 après que des données ont montré que les commandes de machines de base, qui sont utilisées comme indicateur avancé des dépenses d’investissement au cours des six à neuf prochains mois, ont chuté de 1,7% sur un an en juin.

Le dollar américain a chuté de 1,2% à 145,81 yens japonais contre 147,58 yens, les paris croissants sur la baisse des taux de la Fed en septembre ayant entraîné le dollar à un niveau inférieur.

La semaine dernière, des chiffres de ventes au détail meilleurs que prévu aux États-Unis ont renforcé la confiance du marché et modifié le sentiment concernant une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en septembre, ce qui pourrait déclencher une liquidation du yen face au dollar et aux autres grandes devises. Mais le taux de change dollar-yen suit une tendance à la baisse depuis quelques semaines.

« Les récentes turbulences sur le marché des changes ne sont pas uniquement liées aux actions de la Banque du Japon… d’autres facteurs, comme les signaux de la Réserve fédérale sur d’éventuelles baisses de taux, la faiblesse des données du marché de l’emploi américain et les incertitudes économiques mondiales plus larges, ont également contribué aux récentes turbulences », a déclaré Luca Santos, analyste des devises chez ACY Securities, dans un commentaire.

L’attention du marché se porte sur Jackson Hole, dans le Wyoming, où le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prononcera un discours plus tard dans la semaine. Ce lieu a déjà été le théâtre d’importantes annonces politiques par le passé.

Étant donné que la Fed a déclaré que ses prochaines décisions dépendraient en grande partie de ce que diraient les rapports de données à ce moment-là, « il sera difficile pour Powell de s’engager à l’avance sur une trajectoire particulière à Jackson Hole », ont déclaré les économistes de la Deutsche Bank dirigés par Matthew Luzzetti.

Mais Powell pourrait donner des indications sur la question de savoir si la Fed espère simplement supprimer les freins de l’économie par des baisses de taux ou lui donner un accélérateur.

Ailleurs en Asie, l’Australie S & L’indice P/ASX 200 a progressé de 0,1% à 7 980,40 points et le Kospi de Séoul a perdu 0,9% à 2 674,36 points. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1% à 17 599,76 points, tandis que le Shanghai Composite a progressé de 0,5% à 2 893,33 points.

Le SET de Bangkok a augmenté de 1,1% après que les données ont montré que le produit intérieur brut du pays au deuxième trimestre a augmenté de 2,3% par rapport à l’année précédente, grâce au tourisme.

Vendredi, le S & L’indice P 500 a progressé de 0,2% à 5 554,25 points, pour un septième gain consécutif, et s’est replié à 2% de son plus haut historique établi le mois dernier. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,2% à 40 659,76 points, et le Nasdaq Composite a gagné 0,2% à 17 631,72 points.

Les rendements du Trésor ont baissé sur le marché obligataire après des rapports mitigés sur l’économie américaine. L’un d’eux a montré que les constructeurs de maisons ont lancé moins de chantiers que prévu le mois dernier, ce qui a jeté un peu d’eau froide sur le marché. L’optimisme avait augmenté plus tôt dans la semaine après une vague de rapports meilleurs que prévu sur tous les sujets, de la construction à la construction en passant par la construction de logements. inflation à ventes chez les détaillants américains.

Mais un rapport plus tard dans la matinée suggérait Les consommateurs américains se sentent mieux Les prévisions économiques sont plus optimistes que prévu. C’est un enjeu majeur pour Wall Street, car leurs dépenses représentent la majeure partie de l’économie.

Même si la confiance dans la solidité de l’économie a augmenté suite à la série de rapports positifs, elle risque encore de ralentir sous le poids des taux d’intérêt élevés.

La question est de savoir si le ralentissement de la croissance va s’aggraver et se transformer en récession. Wall Street espère que une baisse attendue des taux d’intérêt La prochaine réunion de la Fed en septembre devrait contribuer à prévenir cette situation.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 3,88% contre 3,92% jeudi soir. Le rendement à deux ans, qui suit de plus près les attentes d’une action de la Fed, est tombé à 4,05% contre 4,10% jeudi soir.

Dans les échanges d’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a perdu 16 cents à 75,38 dollars. Le Brent, qui est le baril de référence, a perdu 22 cents à 79,46 dollars.

L’euro s’est renforcé face au dollar américain. Lundi, il valait 1,1042 dollar, contre 1,1028 dollar.