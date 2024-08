Les actions asiatiques sont mitigées après la hausse de Wall Street, car « le temps est venu » de réduire les taux

HONG KONG — Les actions asiatiques étaient mitigées lundi après que les actions américaines se soient rapprochées de leurs records dans l’attente que la Réserve fédérale commence réduire les taux d’intérêt bientôt pour aider l’économie.

Les contrats à terme américains ont légèrement baissé. Les prix du pétrole ont augmenté après qu’Israël et le groupe militant libanais Hezbollah échangé des tirs nourris tôt dimanche, déclenchant des inquiétudes potentielles en matière d’approvisionnement sur les marchés.

Vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le moment était venu abaisser le principal taux d’intérêt par rapport à son plus haut niveau depuis deux décennies.

« Le temps est venu pour la politique monétaire de s’ajuster », a déclaré Powell. « La direction à prendre est claire, et le calendrier et le rythme des baisses de taux dépendront des données à venir, de l’évolution des perspectives et de l’équilibre des risques. »

La position accommodante a soutenu le yen face au dollar, et le taux dollar-yen a chuté de 0,30% à 143,95 dans les premiers échanges de lundi.

Le gouverneur de la Banque du Japon a laissé entendre vendredi que de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient avoir lieu si l’inflation restait sur la bonne voie pour atteindre durablement l’objectif de 2%. Il a également indiqué que la banque surveillait de près les fluctuations récentes des cours des actions et des devises.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a chuté de 1,1% dans les échanges matinaux à 37 944,68 en raison de l’appréciation de la monnaie.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,0% à 17 786,31 tandis que l’indice composite de Shanghai a chuté de 0,1%, à 2 852,34.

L’Australie S & L’indice P/ASX 200 a progressé de 0,7% à 8 076,10 points. Le Kospi sud-coréen a perdu 0,2% à 2 695,24 points.

Vendredi, le S & Le P 500 a augmenté de 1,1% à 5 634,61 après que l’indice se soit rapproché de 0,6% de son plus haut historique établi le mois dernier et ait récupéré pratiquement toutes ses pertes dues à un évanouissement estival bref mais effrayant.

L’indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,1% à 41 175,08, franchissant la barre des 41 000 pour la première fois depuis qu’il a établi son propre record en juillet, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,5% à 17 877,79.

Le discours de Powell a marqué un tournant radical pour la Fed après avoir commencé à relever ses taux il y a deux ans, alors que l’inflation atteignait ses pires niveaux depuis des générations. L’objectif de la Fed était de rendre si coûteux pour les ménages et les entreprises américaines de payer leurs factures d’électricité. emprunter que c’est ralenti l’économie et inflation étouffée.

Bien que la tâche ne soit pas achevée, Powell a utilisé le passé pour décrire bon nombre des conditions qui ont fait grimper l’inflation après la pandémie, notamment un marché du travail qui « n’est plus en surchauffe ». Cela signifie que la Fed peut accorder plus d’attention à l’autre de ses deux missions : protéger une économie qui ralentit mais qui a jusqu’à présent défié de nombreuses prédictions de récession.

Cette deuxième partie de sa déclaration retient certains détails que Wall Street voulait tant entendre.

Les rendements des bons du Trésor ont déjà fortement reculé sur le marché obligataire depuis avril, dans la mesure où la Fed s’attendait à ce que la prochaine mesure prise par la Fed soit une baisse de son principal taux d’intérêt. La seule question était de savoir dans quelle mesure la Fed allait réduire ses taux et à quelle vitesse elle allait agir.

Le danger est que les traders aient placé leurs attentes trop haut, quelque chose qu’ils ont souvent fait dans le passé. Si leurs prévisions se révèlent fausses, ce qui est également un cas régulier, cela pourrait signifier que les rendements des bons du Trésor ont déjà trop reculé depuis le début de leur baisse au printemps. Cela pourrait à son tour mettre sous pression tous les types d’investissements. Jeudi, par exemple, S & P 500 est tombé à sa pire perte depuis plus de deux semaines après la hausse des rendements du Trésor.

Pour vendredi au moins, le discours de Powell a contribué à déclencher un rallye généralisé à Wall Street.

Les petites valeurs du Russell 2000 ont bondi de 3,2%, en tête du marché. Les petites entreprises peuvent tirer davantage profit de la baisse des taux d’intérêt en raison de leur besoin d’emprunter pour se développer.

Dans le S & Indice P 500 des grandes entreprises, plus de 85 % des actions ont grimpé.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 3,79% contre 3,86% jeudi soir. Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue plus en fonction des attentes d’action de la Fed, est tombé à 3,91% contre 4,01% jeudi soir.

Dans les échanges d’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a gagné 51 cents à 75,34 dollars. Le baril de Brent, référence internationale, a gagné 56 cents à 78,71 dollars.

L’euro valait 1,1184 dollar, en baisse par rapport à 1,1190 dollar.