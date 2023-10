Les actions asiatiques sont mitigées alors que la confiance des entreprises japonaises augmente et que la fermeture des États-Unis est évitée

BANGKOK (AP) — Les actions asiatiques étaient pour la plupart en hausse lors des échanges serrés de lundi, de nombreux marchés étant fermés pour vacances.

Les marchés chinois sont fermés pour une semaine de vacances. Les marchés en Corée du Sud ont également été fermés.

Les prix du pétrole ont augmenté et les contrats à terme américains ont augmenté en raison de la menace d’une crise financière américaine. fermeture du gouvernement fédéral a reculé après que le Congrès a approuvé samedi soir un projet de loi de financement temporaire visant à maintenir les agences fédérales ouvertes jusqu’au 17 novembre.

L’indice japonais Nikkei 225 a progressé après une enquête de la banque centrale ont montré une confiance des entreprises en hausse.

L’enquête trimestrielle « tankan » de la Banque du Japon a mesuré le climat des affaires parmi les principaux fabricants à plus 9, contre plus 5 en juin. La confiance des principaux acteurs non manufacturiers a augmenté de quatre points à plus 27, ce qui représente le sixième trimestre consécutif d’amélioration et le résultat le plus positif depuis environ trois décennies.

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 a augmenté de 0,7% à 32 098,40. Le S&P/ASX 200 australien a perdu 0,2% à 7 037,90. Le Taiex de Taiwan a gagné 1,2%, tandis que le SET de Bangkok a légèrement baissé de 0,1%.

Vendredi, Wall Street a clôturé son pire mois de l’année avec de nouvelles pertes. Le S&P 500 a glissé de 0,3% à 4 288,05 et le Dow Jones a chuté de 0,5% à 33 507,50. L’indice composite Nasdaq a légèrement augmenté de 0,1%, à 13 219,32.

Le rendement du Trésor à 10 ans est revenu à 4,58%, là où il se trouvait jeudi soir, après avoir chuté à 4,52%. Il se rapproche à nouveau de son plus haut niveau depuis 2007.

Les bons du Trésor sont considérés comme l’un des investissements les plus sûrs possibles, et lorsqu’ils offrent des rendements plus élevés, les investisseurs sont moins susceptibles de payer des prix élevés pour des actions et d’autres investissements plus risqués. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le S&P 500 a chuté de 4,9 % en septembre, réduisant ainsi ce qui avait été un gain important pour l’année à 11,7 %.

Les rendements du Trésor ont fortement augmenté à mesure que Wall Street accepte une nouvelle normalité dans laquelle la Réserve fédérale maintiendra probablement ses taux d’intérêt élevés plus longtemps. La Fed tente de ramener l’inflation encore élevée jusqu’à son objectif, et son principal outil de taux d’intérêt élevés y parvient en essayant de ralentir l’économie et de nuire aux prix des investissements.

Le principal taux d’intérêt de la Fed est à son plus haut niveau depuis 2001, et la banque centrale indiqué la semaine dernière, cela pourrait réduire les taux d’intérêt l’année prochaine seront inférieurs à ce qu’ils avaient prévu auparavant.

Les données économiques de vendredi ont montré que non seulement l’inflation était un peu plus faible que prévu en août, mais que la croissance des dépenses des consommateurs américains l’était également. Cela peut avoir un effet positif sur l’inflation, mais cela pourrait également nuire à ce qui a été l’un des principaux facteurs qui ont empêché l’économie américaine d’entrer en récession.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un an, ce qui exerce une pression sur l’économie en augmentant les prix du carburant pour tout le monde. Lundi matin, le baril de brut américain était en hausse de 31 cents à 91,10 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il a chuté de 92 cents vendredi pour s’établir à 90,79 dollars, mais il reste en forte hausse par rapport aux 70 dollars de juin.

Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 27 cents à 92,47 dollars le baril.

La dernière mise à jour mensuelle sur le marché du travail américain est attendue cette semaine, et quelques rapports importants sur l’inflation seront publiés la semaine suivante. Le report de ces rapports pourrait compliquer les choses pour la Fed, qui a insisté sur le fait qu’elle prendra ses prochaines décisions concernant les taux d’intérêt en fonction de ce que disent les données disponibles sur l’économie. La prochaine réunion de la Fed sur les taux se terminera le 1er novembre.

Dans les échanges de devises lundi, le dollar est passé de 149,38 yens japonais à 149,79 yens japonais. L’euro est passé de 1,0589 $ à 1,0572 $.