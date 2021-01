Le Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 0,4% à 27344,87 après que le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé que le gouvernement envisageait de déclarer l’état d’urgence pour Tokyo et trois préfectures environnantes en raison de l’augmentation du nombre de virus. Suga a demandé aux restaurants et aux bars de fermer à 20 heures, affirmant qu’il serait difficile de redémarrer un programme controversé de promotion de voyages qui avait été suspendu le mois dernier. Il a également déclaré que le gouvernement accélérerait l’approbation des vaccins contre le coronavirus et commencerait à administrer des injections en février.

Le Kospi de Séoul a augmenté de 2% à 2930,38 et le S & P-ASX 200 de Sydney a ajouté 0,2% à 6661,10. Singapour et Jakarta ont également progressé.

Le développement de vaccins par les fabricants américains, européens et chinois a contribué à l’optimisme des investisseurs selon lequel un retour à la normale pourrait être plus proche après le pire ralentissement de l’économie mondiale depuis les années 1930.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont le vaccin de Pfizer Inc. et la Grande-Bretagne a approuvé un deuxième vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford. Le gouvernement chinois a approuvé son premier vaccin développé au niveau national. D’autres sont en cours de test.