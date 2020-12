Vendredi également, la Banque du Japon a prolongé un programme de prêts d’urgence de six mois et laissé la politique monétaire inchangée, comme prévu.

L’Indian Sensex a ouvert 0,3% plus bas à 46 723,73. La Nouvelle-Zélande, Singapour et Bankok ont ​​également reculé, tandis que Jakarta a progressé.

Les investisseurs attendent déjà que les législateurs américains s’entendent sur une nouvelle aide pour remplacer les allocations de chômage qui expirent avant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre. Cette perte de revenus sape les dépenses de consommation, moteur de la plus grande économie mondiale et demande d’importations en provenance d’Asie et d’autres fournisseurs.