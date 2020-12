L’indice de référence de Wall Street S&P 500 a clôturé 0,5% du jour au lendemain, mais s’est terminé à 10,8% en novembre pour son plus grand gain mensuel depuis avril.

Les investisseurs sont optimistes quant au développement d’un éventuel vaccin contre le coronavirus, malgré la prudence quant à l’impact économique à court terme de l’augmentation des cas de virus aux États-Unis et en Europe.

L’avenir « semble incroyablement brillant et optimiste », a déclaré Stephen Innes d’Axi dans un rapport.

Le Hang Seng de Hong Kong a ajouté 0,9% à 26590,04 après que le territoire chinois a annoncé lundi la fermeture des bureaux gouvernementaux et des restrictions sur les restaurants et autres entreprises pour arrêter un autre pic d’infections à coronavirus.

Le Kospi de Séoul a augmenté de 1,8% à 2 637,55 après que la Corée du Sud a déclaré que les exportations avaient augmenté de 4% en novembre par rapport à l’année précédente et ont rebondi après la baisse d’octobre. Cela a été conduit par une augmentation de 16,4% des ventes de semi-conducteurs.

Le S&P ASX 200 de Sydney a augmenté de 1,1% à 6 588,50 après que la banque centrale australienne a laissé son taux de prêt de référence inchangé à 0,1%. La banque a déclaré qu’une reprise économique est en cours, mais qu’elle sera probablement « inégale et longue ».

La diapositive faisait suite à des rapports montrant que la pandémie réduisait l’activité économique américaine dans un proche avenir. Mais les investisseurs semblent chercher plus loin.

Un développeur, Moderna, a déclaré lundi qu’il était prêt à déposer une demande d’approbation d’urgence aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech demandent de commencer les vaccinations aux États-Unis en décembre. Les régulateurs britanniques examinent également la photo de Pfizer et une autre d’AstraZeneca.