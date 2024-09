TOKYO — Les actions asiatiques ont évolué de manière mitigée vendredi avant un rapport très attendu sur l’emploi aux États-Unis, qui devrait influencer la manière dont la Réserve fédérale américaine évoluera sur les taux d’intérêt.

Les échanges ont été prudents en Asie en raison des inquiétudes persistantes concernant une possible récession aux États-Unis. Le rapport sur le marché du travail, qui doit être publié plus tard dans la journée, est essentiel, car il pourrait dicter l’ampleur de la réduction des taux d’intérêt que la Réserve fédérale appliquera lors de sa prochaine réunion plus tard ce mois-ci.

Après avoir maintenu son principal taux d’intérêt à un niveau élevé depuis deux décennies pour étouffer l’inflation, la Fed a laissé entendre qu’elle était sur le point de commencer à réduire ses taux pour empêcher l’économie de glisser vers la récession.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a peu changé dans les échanges matinaux, gagnant moins de 0,1% à 36 657,79.&L’indice P/ASX 200 a progressé de 0,6% à 7 998,00 points, tandis que le Kospi sud-coréen a reculé de 1,8% à 2 529,31 points. Le Shanghai Composite a gagné 0,3% à 2 797,15 points. Les échanges ont été interrompus à Hong Kong en raison de l’approche d’un typhon.

À Wall Street, la plupart des actions ont chuté jeudi après une série de données mitigées sur l’économie.&Le P 500 a glissé de 0,3% pour une troisième baisse consécutive, et le Dow Jones Industrial Average a perdu 219 points, soit 0,5%.

L’indice composite du Nasdaq a mieux résisté que le reste du marché, ajoutant 0,3 % grâce aux gains de Tesla et d’une poignée d’autres actions de Big Tech.

Les rendements des bons du Trésor ont également légèrement baissé sur le marché obligataire après la publication de rapports économiques mitigés. Un rapport a suggéré que les entreprises américaines ont ralenti leurs embauches le mois dernier, en deçà des prévisions, tandis qu’un autre a révélé que moins de travailleurs américains ont demandé des allocations chômage la semaine dernière que prévu.

Un rapport distinct indique que la croissance des entreprises des secteurs de la finance, de la santé et d’autres services a été plus forte que prévu le mois dernier.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé à 3,73% contre 3,76% mercredi soir. Il est en baisse par rapport aux 4,70% du mois d’avril, ce qui constitue une évolution significative pour le marché obligataire.

Le rendement du Trésor à deux ans était de 3,74 %, juste au-dessus du rendement à 10 ans.

L’action Verizon a chuté de 0,4% après l’annonce du rachat de Frontier Communications pour 20 milliards de dollars afin de renforcer son réseau de fibre optique. Tesla a progressé de 4,9% après avoir établi une feuille de route pour les développements à venir en matière d’intelligence artificielle, notamment la possibilité d’une conduite entièrement autonome en Europe et en Chine.

Au total, le S&L’indice P 500 a chuté de 16,66 points à 5 503,41 points. Le Dow Jones a chuté de 219,22 points à 40 755,75 points et le Nasdaq Composite a progressé de 43,36 points à 17 127,66 points.

Dans les échanges d’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a gagné 11 cents à 69,26 dollars. Le Brent, référence internationale, a gagné 11 cents à 72,80 dollars.

Dans les échanges de devises, le dollar américain a légèrement baissé à 143,22 yens japonais contre 143,40 yens. L’euro coûte 1,1113 $, peu de changement par rapport à 1,1112 $.

___

Stan Choe, journaliste à l’AP, a contribué à cet article. Yuri Kageyama est sur X : https://x.com/yurikageyama