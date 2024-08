Les actions asiatiques en baisse après que les grandes technologies aient entraîné le S&P 500 et le Nasdaq à la baisse

HONG KONG — Les actions asiatiques étaient en baisse mardi après une fin mitigée à Wall Street, où le Dow Jones Industrial Average a atteint un sommet historique tandis que les grandes entreprises technologiques ont tiré le S & Le P 500 et le Nasdaq Composite sont en baisse.

Les contrats à terme américains ont chuté. Les prix du pétrole ont reculé par rapport à leurs récents sommets, qui avaient été alimentés par les violents échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah dimanche.

Les bénéfices industriels de la Chine ont bondi de 4,1 % en juillet par rapport à l’année précédente, les bénéfices globaux des sept premiers mois ayant augmenté de 3,6 %, apportant de l’espoir au marché dans un contexte de demande intérieure atone, de ralentissement du marché du logement et d’inquiétudes concernant l’emploi.

Mais les droits de douane supplémentaires imposés à la Chine assombrissent ses perspectives de production. Le Canada a annoncé lundi l’imposition de droits de douane de 100 % sur les importations de véhicules électriques chinois et de 25 % sur l’acier et l’aluminium chinois. Ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er octobre. Elles s’appliqueront à tous les véhicules électriques expédiés depuis la Chine, dont beaucoup sont des voitures Tesla produites dans le pays.

Les actions du constructeur automobile cotées aux États-Unis ont chuté de 3,2 % lundi.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,2% à 17 760,40 et l’indice composite de Shanghai a chuté de 0,3% à 2 846,19.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a légèrement baissé de 0,1% dans les échanges matinaux à 38 055,62. & L’indice P/ASX 200 a chuté de 0,1% à 8 077,50 points. Le Kospi sud-coréen a chuté de 0,4% à 2 687,43 points.

Le S & L’indice P 500 a chuté de 0,3% lundi, restant à 0,9% de son record établi en juillet. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,9%, tiré vers le bas par plusieurs entreprises technologiques qui ont tendance à faire pencher la balance en raison de leurs valeurs élevées. Nvidia a perdu 2,2%, Microsoft a chuté de 0,8%, Amazon a chuté de 0,9%, Meta Platforms a glissé de 1,3% et Tesla a perdu 3,2%.

Le Dow Jones a progressé de 0,2% à 41 240 points, éclipsant son précédent sommet établi à la mi-juillet. La moyenne est moins influencée par les grandes entreprises technologiques, seules Apple et Microsoft figurant parmi les « Magnificent Seven » les plus valorisées de l’indice. Cela a permis de limiter l’impact des baisses des grandes entreprises technologiques.

Les rendements obligataires sont restés relativement stables. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 3,80 % à 3,82 % vendredi soir.

Le marché boursier sort d’une séquence de deux semaines de gains qui a permis au S & Le P 500 et le Dow Jones sont sur le point d’atteindre de nouveaux sommets. La fin de journée de lundi est mitigée, au début d’une semaine marquée par la publication d’une nouvelle série de résultats d’entreprises et des derniers chiffres de l’inflation publiés par le gouvernement.

Un rapport étonnamment positif a montré que les commandes de biens durables des usines américaines, y compris les voitures, ont bondi de 9,9 % en juillet. Une mise à jour sur la confiance des consommateurs est prévue mardi et les États-Unis fourniront jeudi une estimation révisée de la croissance économique au cours du deuxième trimestre.

La société de semi-conducteurs Nvidia a publié ses derniers résultats financiers mercredi. Elle a largement bénéficié de l’engouement de Wall Street pour intelligence artificielledevenant l’un des marchés boursiers les entreprises les plus massivesavec une valeur totale dépassant les 3 000 milliards de dollars. L’action a augmenté de plus de 155 % sur l’année.

Les actions d’autres fabricants de puces électroniques ont également chuté. Broadcom a perdu 4,1%, Advanced Micro Devices a chuté de 3,2% et Lam Research a glissé de 3,4%.

Au total, le S & L’indice P 500 a perdu 17,77 points à 5 616,84 points. Le Dow Jones a gagné 65,44 points à 41 240,52 points et le Nasdaq a perdu 152,03 points pour clôturer à 17 725,76 points.

Parmi les autres sociétés qui publient leurs résultats trimestriels cette semaine figurent Kohl’s, Chewy, Salesforce et Dollar General.

Le rapport clé pour les investisseurs cette semaine sera publié vendredi, lorsque le gouvernement publiera ses dernières données sur l’inflation avec le rapport PCE (consommateurs et dépenses personnelles) pour juillet. Il s’agit de la mesure de l’inflation préférée de la Réserve fédérale.

Dans les échanges d’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a perdu 30 cents à 77,12 dollars. Le Brent, qui est en tête, a perdu 25 cents à 80,11 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar américain a progressé de 144,52 yens à 144,91 yens japonais. L’euro valait 1,1166 dollar, contre 1,1161 dollar auparavant.