Les actions asiatiques chutent avec les yeux tournés vers l’économie chinoise et la fermeture des États-Unis | Actualité économique

Les actions asiatiques ont principalement chuté mardi en raison des inquiétudes concernant une éventuelle fermeture du gouvernement américain et l’économie chinoise en difficulté.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a glissé de 0,6 pour cent dans les échanges matinaux à 32 469,85. L’indice australien S&P/ASX 200 a chuté de 0,5 pour cent à 7 042,50. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de près de 1,0 pour cent à 2 471,30. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,9 pour cent à 17 578,90, tandis que le Shanghai Composite a chuté de 0,2 pour cent à 3 110,86.

Les investisseurs surveillent la publication des indicateurs économiques chinois plus tard dans la semaine.

« Les malheurs de l’immobilier chinois sont loin d’être terminés, car le célèbre développeur Evergrande n’a pas honoré le remboursement de ses obligations onshore de 4 milliards de yuans et a retardé les réunions de restructuration », a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets APAC & Canada.

Wall Street a récupéré une partie de ses lourdes pertes de la semaine dernière. Le S&P 500 a augmenté de 17,38, ou 0,4 pour cent, à 4 337,44, sortant de sa pire semaine en six mois. Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 43,04, ou 0,1 pour cent, à 34 006,88, et le Nasdaq composite a gagné 59,51, ou 0,5 pour cent, à 13 271,32.

On commence à se rendre compte que la Réserve fédérale maintiendra probablement ses taux d’intérêt à un niveau élevé jusqu’à l’année prochaine. La Fed tente de faire en sorte que l’inflation élevée revienne à son objectif, et elle a déclaré la semaine dernière qu’elle réduirait probablement les taux d’intérêt en 2024 dans une proportion moindre que prévu. Son principal taux d’intérêt est à son plus haut niveau depuis 2001.

La prise de conscience croissante que les taux resteront élevés plus longtemps a poussé les rendements du marché obligataire à leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie. Cela rend les investisseurs moins disposés à payer des prix élevés pour toutes sortes d’investissements, en particulier ceux considérés comme les plus chers ou qui font attendre leurs propriétaires le plus longtemps pour une forte croissance.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 4,44 pour cent à 4,53 pour cent vendredi soir et se rapproche de son plus haut niveau depuis 2007. Il s’agit d’une forte hausse par rapport à environ 3,50 pour cent en mai et à 0,50 pour cent il y a environ trois ans.

« Les actions digèrent bien mieux les augmentations graduelles des taux d’intérêt induites par la croissance que les augmentations rapides provoquées par d’autres facteurs tels que l’inflation ou la politique de la Fed », ont écrit les stratèges de Goldman Sachs dirigés par David Kostin dans un rapport.

La hausse des rendements est à la tête d’une longue série d’inquiétudes qui pèsent sur Wall Street. Non seulement les prix du pétrole ont bondi de 20 dollars le baril depuis juin, mais les économies du monde entier semblent fragiles. La reprise des remboursements des prêts étudiants aux États-Unis pourrait également affaiblir ce qui a été la plus grande force de l’économie américaine, à savoir les dépenses des ménages.

À court terme, le gouvernement américain pourrait être à nouveau paralysé au milieu de nouvelles querelles politiques au Capitole. Mais Wall Street a réussi à surmonter les précédentes fermetures, et « l’histoire montre que les précédentes n’ont pas eu beaucoup d’impact sur le marché », selon Chris Larkin, directeur général du trading et des investissements chez E-Trade chez Morgan Stanley.

À Wall Street, Amazon a augmenté de 1,7 pour cent et a été la principale force de progression du S&P 500. La société a annoncé un investissement pouvant atteindre 4 milliards de dollars dans Anthropic, en prenant une participation minoritaire dans la start-up d’intelligence artificielle. C’est la dernière grande entreprise technologique à investir de l’argent dans l’IA dans la course pour profiter des opportunités que la dernière génération de technologie est censée alimenter.

Les actions des sociétés de médias et de divertissement étaient mitigées après que les scénaristes syndiqués soient parvenus dimanche à un accord de principe pour mettre fin à leur grève historique. Aucun accord n’existe encore pour les acteurs en grève.

Netflix a augmenté de 1,3 pour cent, tandis que The Walt Disney Co. a glissé de 0,3 pour cent. Warner Brothers Discovery a chuté de 4 pour cent, ce qui constitue la plus forte perte de la journée pour l’indice S&P 500.

Les actions des sociétés liées au voyage ont également été perdantes à Wall Street, qui se sont effondrées sous le poids des inquiétudes concernant la hausse des coûts du carburant. Southwest Airlines a coulé de 2 pour cent et Norwegian Cruise Line de 3,1 pour cent.

Dans le commerce de l’énergie, le brut américain de référence a glissé de 7 cents à 89,61 USD le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a chuté de 14 cents à 93,15 USD le baril. À Wall Street, Exxon Mobil a augmenté de 1,1 pour cent et ConocoPhillips de 1,6 pour cent. Les prix du pétrole ont fortement bondi depuis le début de l’été.

Dans le commerce des devises, le dollar américain a augmenté à 148,93 yens japonais contre 148,84 yens. L’euro coûtait 1,0586 USD, contre 1,0594 USD.