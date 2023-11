Les actions asiatiques chutent alors que les craintes de la Fed refont surface, la technologie touchée par la faiblesse des bénéfices Par Investing.com

© Reuter.



Investing.com– La plupart des actions asiatiques ont chuté vendredi suite aux signaux bellicistes sur les taux d’intérêt américains, tandis que les faibles bénéfices des majors du secteur, notamment Softbank et SMIC, ont pesé sur les valeurs technologiques plus larges.

Les actions régionales ont pris une légère avance sur les indices de Wall Street, qui ont chuté jeudi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti que les taux d’intérêt pourraient encore augmenter, tandis qu’une adjudication décevante du Trésor a également fait grimper les rendements. Les contrats à terme sur actions américaines sont restés stables dans le commerce asiatique.

Le sentiment à l’égard de l’Asie est resté faible, en particulier après une série de chiffres économiques décevants en provenance de Chine, qui ont montré que la plus grande économie de la région avait du mal à améliorer ses dépenses et sa croissance.

La technologie asiatique s’effondre en raison de la faiblesse des bénéfices et de la hausse des rendements

Les indices à forte composante technologique ont été les moins performants d’Asie vendredi, l’indice de Hong Kong étant en tête des pertes avec une baisse de 1,6 %. SMIC (HK 🙂 – le plus grand fabricant de puces chinois – a été le moins performant de l’indice, perdant plus de 4 % après avoir enregistré une chute de 80 % de son bénéfice au troisième trimestre.

Les pertes du SMIC, qui signalaient une faiblesse continue de la demande mondiale de puces, se sont répercutées sur d’autres titres de fabrication de puces. Samsung Electronics Co Ltd (KS:) a perdu plus de 1%, entraînant une baisse similaire de la Corée du Sud, tandis que TSMC (TW:) – le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde – a perdu 0,4%.

Le Japon a perdu 0,9%, touché par de fortes pertes dans les secteurs de la fabrication de puces, de l’énergie et de la technologie. Le conglomérat technologique SoftBank Group Corp. (TYO 🙂 figurait parmi les pires performances de l’indice, chutant de plus de 6 % après celui-ci au cours du trimestre de septembre.

Unité de conception de puces de Softbank Bras Holdings (NASDAQ 🙂 a également exprimé ses inquiétudes quant à la faiblesse de la demande de puces après avoir publié des bénéfices décevants et de faibles perspectives de bénéfices en début de semaine.

En plus des faibles bénéfices, les valeurs technologiques au sens large ont également été touchées par une hausse des rendements du Trésor, à la suite des commentaires bellicistes de plusieurs responsables de la Fed cette semaine, notamment .

Une adjudication décevante du Trésor a accru les inquiétudes quant au ralentissement de la demande de dette américaine, provoquant une vente massive des obligations d’État et une hausse des obligations d’État.

La faiblesse du secteur technologique s’est propagée à la plupart des autres secteurs. L’indice australien a chuté de 0,5%, tandis que les contrats à terme sur l’indice indien ont indiqué une ouverture faible.

Les craintes concernant la Chine restent au premier plan après une semaine de données décevantes

L’indice chinois et l’indice ont chuté respectivement de 0,9% et 0,7%, le sentiment à l’égard du pays restant faible après plusieurs chiffres économiques décevants cette semaine.

Les données publiées jeudi ont montré que le pays est le deuxième incident de ce type cette année. La lecture a été précédée par des données montrant une forte baisse des prix de la Chine et du .

Ces chiffres ont largement contrebalancé les espoirs selon lesquels Pékin prévoyait davantage de soutien au secteur immobilier en difficulté et ont mis les indices boursiers chinois sur la bonne voie pour une fin de semaine stable.