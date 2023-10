Les actions asiatiques augmentent après que l’assouplissement de la pression sur les obligations ait poussé Wall Street à la hausse

BANGKOK (AP) — Les actions ont progressé mercredi en Asie, suivant les gains de Wall Street suite à un relâchement de la pression du marché obligataire.

Les contrats à terme américains ont chuté et les prix du pétrole ont légèrement augmenté.

À Hong Kong, la confiance des investisseurs a été renforcée par un rapport de Bloomberg, citant des sources anonymes, selon lequel le gouvernement envisage d’augmenter les dépenses dans la construction pour soutenir l’économie.

La reprise terne de la Chine après les coups portés à son économie pendant la pandémie de COVID-19 a lourdement pesé sur la croissance régionale et mondiale.

Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,4% à 17 919,56 et l’indice Shanghai Composite a baissé de moins de 0,1%, à 3 073,50.

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a grimpé de 0,6% à 31 936,51.

En Corée du Sud, l’indice Kospi a bondi de 2%, à 2.449,55, après que Samsung Electronics a annoncé une amélioration de ses bénéfices trimestriels. Les actions de Samsung ont bondi de 3%, tandis que celles de SK Hynix ont augmenté de 0,9%. Les analystes affirment que le pire de la contraction post-pandémique de la demande de puces informatiques et d’appareils électroniques est peut-être passé.

Le S&P/ASX 200 australien a progressé de 0,7% à 7 088,40. En Inde, le Sensex a gagné 0,6% et à Bangkok, le SET a augmenté de 1,4%.

Les investisseurs se réjouissent des signes indiquant que les pressions à la hausse sur l’inflation dans de nombreuses économies pourraient s’atténuer, ce qui permettrait à la Réserve fédérale et à d’autres banques centrales d’arrêter ou d’inverser les hausses agressives des taux d’intérêt destinées à freiner la hausse des prix.

Mardi, le S&P 500 a gagné 0,5% à 4 358,24. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,4% à 33 739,30 et le Nasdaq composite a grimpé de 0,6% à 13 562,84.

PepsiCo a augmenté de 1,9% après avoir annoncé des bénéfices et des revenus pour son dernier trimestre plus élevés que prévu par les analystes.

L’une des actions les plus fortes a eu lieu sur le marché obligataire, où les rendements du Trésor ont diminué après la reprise des échanges après un jour férié lundi. C’était la première opportunité pour les rendements d’évoluer depuis le week-end attaque surprise du Hamas contre Israël a injecté de la prudence sur les marchés mondiaux.

Peut-être plus important encore, il s’agissait également de la première négociation de bons du Trésor depuis discours des responsables de la Réserve fédérale que les traders ont considéré comme une suggestion selon laquelle la Fed pourrait ne pas augmenter à nouveau son principal taux d’intérêt. Ces commentaires ont aidé les actions américaines à passer de pertes initiales à des gains lundi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 4,64% contre 4,80% vendredi soir, ce qui constitue un mouvement considérable pour le marché obligataire. Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue plus étroitement avec les attentes concernant les actions de la Fed, a chuté à 4,97% contre 5,09%.

Les rendements du Trésor ont bondi la semaine dernière à leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie, à la suite du taux d’intérêt principal de la Fed, qui est à des niveaux jamais vus depuis 2001. Ils ont été la principale raison des trébuchements du marché boursier depuis l’été. alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la Fed maintiendra son taux des fonds fédéraux à un niveau élevé plus longtemps que ne l’espère Wall Street.

Les taux élevés et les rendements à long terme font chuter les prix des actions et d’autres investissements, tout en ralentissant l’économie dans l’espoir de freiner une inflation élevée.

Mais la hausse rapide du rendement du Trésor à 10 ans a contribué à faire monter le taux hypothécaire moyen à long terme à son plus haut niveau depuis 2000, et les responsables de la Fed ont laissé entendre que de telles mesures pourraient à elles seules contribuer à contenir une inflation élevée.

La prochaine annonce de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue le 1er novembre. Les traders parient désormais sur une probabilité de près de 73 % que l’année se termine sans nouvelle hausse des taux par la Fed, selon les données du groupe CME. C’est une augmentation par rapport aux 53 % de chances observées il y a une semaine.

Dans les autres échanges, le baril de brut américain a gagné 12 cents à 86,09 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il a chuté de 41 cents pour s’établir à 85,97 dollars mardi, restituant un peu son bond de 3,59 dollars un jour plus tôt en raison des combats au Moyen-Orient.

Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 12 cents à 87,77 dollars le baril. Il a chuté de 50 cents à 87,50 dollars le baril mardi.

Le dollar américain est passé de 148,72 yens japonais à 148,92 yens. L’euro est passé de 1,0608 $ à 1,0606 $.