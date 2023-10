(Bloomberg) — Les actions asiatiques ont augmenté dans un contexte d’optimisme prudent selon lequel de solides bénéfices technologiques américains après la commercialisation devraient stimuler un rebond à Wall Street. Les contrats à terme sur actions américaines ont progressé.

Les plus lus sur Bloomberg

Les contrats sur le Nasdaq 100 ont gagné au cours de la séance asiatique après que l’indice de référence sous-jacent ait chuté de 1,9% jeudi. Amazon.com Inc. et Intel Corp. ont tous deux progressé après la bourse après que l’indice technologique ait atteint son plus bas niveau depuis mai. Les gains des contrats à terme américains indiquent un rebond précoce lorsque les échanges commenceront à Wall Street après que le S&P 500 soit sur le point de clôturer en territoire de correction.

En Asie, les actions australiennes, japonaises et sud-coréennes ont légèrement augmenté, tandis que les contrats à terme à Hong Kong ont augmenté. L’indice Golden Dragon, qui suit les plus grandes entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis, a progressé de 0,5% jeudi.

“Il y a quelques réserves à propos de cette décision, car même si les mouvements initiaux ont été plus élevés en dehors des heures d’ouverture, ils n’ont pas été suivis en termes de ce qui se passe aux États-Unis”, a déclaré Tony Sycamore, un analyste chez IG à Sydney. “Il reste à voir si le rapport sur les résultats d’Amazon et celui d’Apple la semaine prochaine pourront arrêter la pourriture du commerce technologique.”

Ailleurs, les rendements du Trésor ont chuté jeudi à la suite d’une solide adjudication d’obligations à sept ans et d’une hausse continue des inscriptions au chômage, une indication que le marché du travail américain commence à se fissurer malgré une croissance économique toujours forte. Les traders attendent maintenant la publication du déflateur du PCE vendredi pour consolider les paris sur une pause de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Pourtant, les contrats de swap prévoient environ une chance sur trois d’une nouvelle hausse de la Fed dans le cycle de resserrement actuel, selon les données compilées par Bloomberg.

L’histoire continue

Les commerçants ont également suivi de près les développements géopolitiques, l’armée israélienne affirmant avoir tué le chef adjoint des renseignements du Hamas, qui, selon elle, était responsable de la planification des attaques du 7 octobre. L’armée a également mené du jour au lendemain un raid terrestre limité dans le nord de Gaza tandis que l’Iran intensifiait sa rhétorique avec les États-Unis. Le pétrole est resté en dessous de 84 dollars le baril tandis que l’or est resté stable au-dessus de 1 980 dollars l’once.

En ce qui concerne les devises, le dollar a chuté alors que les rendements du Trésor ont retenu l’essentiel des pertes de jeudi, tandis que le yen est resté stable après que l’inflation à Tokyo, un indicateur des pressions sur les coûts à la consommation au Japon, se soit accélérée de manière inattendue pour la première fois en quatre mois. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a réitéré que les responsables surveillaient les mouvements monétaires avec un sentiment d’urgence élevé.

Événements clés cette semaine :

Profits industriels en Chine, vendredi

IPC Japon Tokyo, vendredi

Déflateur du PCE américain, dépenses et revenus personnels, sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

Résultats d’Exxon Mobil, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,4% à 9h40, heure de Tokyo. L’indice S&P 500 a chuté de 1,4% jeudi

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,6%

Le Topix japonais a augmenté de 0,5%

Le S&P/ASX 200 australien a augmenté de 0,3%

Devises

L’indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé

L’euro a peu changé à 1,0561 $

Le yen japonais a peu varié à 150,33 pour un dollar

Le yuan offshore a peu changé à 7,3244 pour un dollar.

Le dollar australien a augmenté de 0,2% à 0,6334 $.

Crypto-monnaies

Bitcoin a chuté de 0,4% à 34 062 $

L’éther a chuté de 0,1% à 1 796,23 $

Obligations

Matières premières

Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP