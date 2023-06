Les actions Apple atteignent un niveau record avant le dévoilement du casque WWDC23 et VR

Les actions Apple ont atteint un niveau record avant la WWDC23 aujourd’hui, où le fabricant d’iPhone annoncera son nouveau casque AR/VR à réalité mixte, ainsi que les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14.

Les actions d’Apple ont augmenté de plus de 39 % depuis le début de l’année, les actions de la société ayant augmenté de plus de 1,5 % lundi matin, se négociant au-dessus de 182,01 $.

Le casque AR / VR d’Apple fait depuis longtemps l’objet de rumeurs, avec cela entendu que l’appareil comportera un « design incurvé non conventionnel » fait d’un mince morceau de verre incurvé.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’événement à venir serait le « meilleur de tous les temps » du fabricant d’iPhone. avec la société disant séparément que La WWDC23 sera sa le plus grand et le plus excitant à ce jour.