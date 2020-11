Les actions américaines seront devancées par l’Europe l’année prochaine, selon un stratège

Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

La croissance et les gains boursiers aux États-Unis seront éclipsés par la plupart des autres régions du monde en 2021, selon Bob Parker, membre du comité d’investissement de Quilvest Wealth Management.

“Nous sommes en fait à un moment très intéressant sur les marchés, où je pense que les marchés non américains au cours des six à neuf prochains mois surpasseront probablement les États-Unis”, a expliqué Parker vendredi sur “Squawk Box Europe” de CNBC.

Dans une note de recherche envoyée par courrier électronique à CNBC, Parker a noté que les investisseurs commenceront à se concentrer sur les marchés et les secteurs qui se rétabliront rapidement après la réduction du coronavirus, «où les perspectives de croissance sont les plus durables et où les valorisations sont moins étirées».

Selon lui, un thème clé pour l’année prochaine est que les actions européennes surperforment les États-Unis, les marchés du Royaume-Uni, d’Espagne et d’Italie menant cette charge. L’indice IBEX 35 espagnol a grimpé de près de 24% depuis début novembre, tandis que le FTSE MIB italien a bondi de 21%.

«Les attentes positives sur les vaccins ont signifié que les gens sont retournés dans ce qui était un marché très mal aimé et sous-détenu», a déclaré Parker à CNBC. Il pense également que la croissance de la zone euro et du Royaume-Uni sera soit supérieure, soit équivalente à celle des États-Unis l’année prochaine, sous-tendant ces gains boursiers.