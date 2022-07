Les actions à dividendes peuvent être intelligentes pour les investisseurs retraités avides de rendement

Geber86 | E+ | Getty Images

Les investisseurs ont évidemment pris une raclée jusqu’à présent en 2022. Les actions technologiques, les crypto-monnaies et presque tout ce qui a explosé pendant l’ère de l’argent gratuit et du taux d’intérêt nul se sont effondrés, tandis que d’autres segments de marché ne se sont pas beaucoup mieux comportés. Bien sûr, ce n’est pas la première fois dans un passé récent que les actions chutent fortement. Cela s’est produit vers la fin de 2018 et, surtout, au début de la pandémie. Mais cette crise est plus longue et plus sévère, l’indice S&P 500 subissant sa pire course de six mois pour commencer une année depuis 1970. Pour certains jeunes investisseurs, ce genre de baisse pourrait être une bénédiction. Les valorisations s’étaient étirées, et avec une partie de l’écume du marché, cela pourrait être une excellente occasion d’acheter lorsque les prix sont plus raisonnables.

Après tout, si vous investissez en vue de votre retraite, la valeur de votre portefeuille aujourd’hui n’est pas aussi importante que sa valeur dans des décennies. Cependant, c’est une autre histoire si vous approchez ou êtes déjà à la retraite.

Rechercher des payeurs de dividendes dans des secteurs peu coûteux

Le récent ralentissement pourrait avoir des répercussions massives. Cela inclut le des millions de personnes qui ont pris une retraite anticipée pendant la pandémiedont beaucoup doivent générer un certain revenu de placement chaque mois ou sont confrontés à la perspective de devoir réintégrer le marché du travail. Compte tenu de cela, une option intelligente pour les investisseurs retraités avides de rendement est les sociétés traditionnelles versant des dividendes dans des secteurs bon marché ou défensifs. Les banques américaines à grande capitalisation et les sociétés énergétiques restent bon marché par rapport à d’autres industries et bon nombre de ces sociétés versent des rendements de dividendes supérieurs à la moyenne.

Par exemple, alors que JP Morgan Chase et Bank of America se négocient à des multiples inférieurs à la moyenne, chacun verse un rendement en dividendes supérieur à la moyenne (3,5 % et 2,7 %, respectivement). La semaine dernière, JP Morgan a été la première grande banque à publier ses résultats trimestriels. Alors que beaucoup considéraient cela comme un « échec », il y avait des signes positifs : le revenu net d’intérêts, les marges nettes d’intérêts et la croissance des prêts ont montré une amélioration. Lors de son appel aux résultats, la direction a déclaré que le crédit et les dépenses à la consommation n’avaient pas encore faibli – ce qui a été validé par un rapport sur les ventes au détail du département américain du Commerce plus tard dans la semaine. Si l’économie peut éviter une récession dans les mois à venir, les valorisations actuelles des actions bancaires – une fois et demie la valeur comptable tangible – finiront par ressembler à des aubaines.

Les actions énergétiques comme Shell et Exxon sont encore moins chères, les deux ayant des rendements en dividendes supérieurs à 4,10 %. Ces deux actions ont récemment reculé alors que les inquiétudes liées à la récession ont déclenché une baisse des prix du brut. Cependant, l’offre est tendue alors que la demande reste élevée. Shell se négocie désormais à moins de cinq fois les estimations de bénéfices de 2022, tandis qu’Exxon se négocie à sept fois et demie les estimations. Les deux actions génèrent des rendements de flux de trésorerie disponibles à l’adolescence, dont une grande partie est destinée au rendement des actionnaires et à la transition vers des sources d’énergie alternatives. Pendant ce temps, toute personne préoccupée par une nouvelle baisse des groupes cycliques comme les banques et l’énergie peut envisager Abbvie, qui a un rendement en dividendes de 3,67 % et se négocie à seulement 11 fois les estimations pour l’année 2022. En tant que société pharmaceutique, Abbvie n’a pratiquement aucun risque de chaîne d’approvisionnement et peu de sensibilité économique.

Les entreprises ne sont pas susceptibles de réduire les dividendes