Les actionnaires du Credit Suisse donnent leur feu vert à une augmentation de capital de 4,2 milliards de dollars

Vincent Kaufman, PDG de la Fondation Ethos, qui représente des centaines de fonds de pension suisses qui sont des actionnaires actifs du Credit Suisse, a exprimé sa déception avant le vote de mercredi que le groupe n’envisageait plus une introduction en bourse partielle de la banque nationale suisse, qui, selon lui, serait ont “envoyé un message plus fort au marché”.

La transformation pluriannuelle vise à transférer des milliards de dollars d’actifs pondérés en fonction des risques de la banque d’investissement aux performances persistantes vers les divisions de gestion de patrimoine et domestiques, et à réduire la base de coûts du groupe de 2,5 milliards, soit 15%, d’ici 2025.

Les plans de restructuration comprennent la vente d’une partie du groupe de produits titrisés (SPG) de la banque aux sociétés d’investissement américaines PIMCO et Apollo Global Management, ainsi qu’une réduction des effectifs de sa banque d’investissement en difficulté par le biais d’une scission des marchés de capitaux et de l’unité de conseil, qui sera rebaptisé CS First Boston.

Le Credit Suisse a prévu mercredi une perte de 1,5 milliard de francs suisses (1,6 milliard de dollars) pour le quatrième trimestre alors qu’il entame sa deuxième refonte stratégique en moins d’un an, visant à simplifier son modèle commercial pour se concentrer sur sa division de gestion de patrimoine et le marché intérieur suisse.

“Ce vote confirme la confiance dans la stratégie, telle que nous l’avons présentée en octobre, et nous sommes pleinement concentrés sur la réalisation de nos priorités stratégiques pour jeter les bases d’une future croissance rentable”, a déclaré Lehmann.

La deuxième augmentation de capital émet des actions nouvellement nominatives avec droit de préemption pour les actionnaires existants, et a été adoptée avec 98% des voix.

Le président de la BNS, Ammar AlKhudairy, a déclaré à CNBC fin octobre que la participation dans Credit Suisse avait été acquise au “prix plancher” et a exhorté le prêteur suisse “à ne pas sourciller” sur ses plans de restructuration radicaux.

Les plans de levée de capitaux du Credit Suisse sont divisés en deux parties. Le premier, qui était soutenu par 92% des actionnaires, attribue des actions à de nouveaux investisseurs dont la Saudi National Bank via un placement privé. La nouvelle offre d’actions verra la BNS prendre une participation de 9,9% dans Credit Suisse, ce qui en fera le principal actionnaire de la banque.

Malgré la dilution des actions, Kaufman a déclaré que la Fondation Ethos soutiendrait l’émission de nouvelles actions aux actionnaires existants dans le cadre de l’augmentation de capital, mais s’est opposée au placement privé pour les nouveaux investisseurs, principalement la BNS.

“L’augmentation de capital sans DPS en faveur de nouveaux investisseurs dépasse nos limites de dilution fixées dans nos directives de vote. J’ai discuté avec plusieurs de nos membres, et ils sont tous d’accord pour dire que la dilution y est trop élevée”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes favorables à la part de l’augmentation de capital avec droit de préemption, estimant toujours que l’éventuelle introduction en bourse partielle de la division suisse aurait également été une possibilité de lever des capitaux sans avoir à diluer à un tel niveau les actionnaires existants, nous ne favorisons donc pas cette première tranche d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.”

Lors de l’assemblée générale annuelle du Credit Suisse en avril, la Fondation Ethos a déposé une résolution d’actionnaires sur la stratégie climatique, et Kaufman s’est dit préoccupé par la direction que cela prendrait sous les nouveaux actionnaires principaux de la banque.

“Le Credit Suisse reste l’un des plus grands prêteurs à l’industrie des énergies fossiles, nous voulons que la banque réduise son exposition, donc je ne suis pas sûr que ce nouvel actionnaire favorisera une telle stratégie. J’ai un peu peur que notre message pour une banque plus durable sera diluée parmi ces nouveaux actionnaires », a-t-il déclaré.

La réunion de mercredi n’a pas été diffusée et Kaufman a fustigé le conseil d’administration du Credit Suisse pour avoir proposé une augmentation de capital et entré de nouveaux investisseurs externes “sans tenir compte des actionnaires existants” ou les avoir invités à la réunion.

Il a également soulevé des questions sur les “conflits d’intérêts” entre les membres du conseil d’administration, le membre du conseil d’administration Blythe Masters étant également consultant pour Apollo Global Management, qui achète une partie du SPG du Credit Suisse, et le membre du conseil d’administration Michael Klein devrait diriger le nouveau unité de négociation et de conseil, CS First Boston. Klein quittera le conseil d’administration pour lancer la nouvelle entreprise.

“Si vous voulez restaurer la confiance, vous devez le faire propre et c’est pourquoi nous ne sommes toujours pas convaincus. Là encore, un message plus fort avec une introduction en bourse de la banque domestique suisse aurait rassuré au moins les fonds de pension que nous conseillons, ” il a dit.

Cependant, Kaufman a souligné qu’il n’était pas préoccupé par la viabilité à long terme du Credit Suisse, le qualifiant de “too big to fail” et soulignant les solides réserves de capital de la banque et la diminution des sorties.