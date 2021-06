Les actionnaires de Vivendi soutiennent le spin-off du groupe phare Universal Music Group

Le groupe de médias français Vivendi a obtenu le soutien des actionnaires pour son projet de scission du joyau de la couronne Universal Music Group.

Les investisseurs ont massivement soutenu la proposition – qui verrait le plus grand label de musique au monde terminer sa cotation sur Euronext Amsterdam fin septembre – lors d’une assemblée des actionnaires mardi.

La proposition prévoit la distribution de 60 % du capital social d’UMG aux actionnaires via la cotation publique à Amsterdam.

Les votes cruciaux sont intervenus après que SPAC Pershing Square Tontine Holdings de l’investisseur milliardaire William Ackman a signé un accord pour acheter 10% d’UMG pour environ 4 milliards de dollars, ont annoncé les sociétés ce week-end. L’accord a donné à UMG une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros (41,55 milliards de dollars) pour 100 % de son capital social.

Un consortium dirigé par le titan chinois Tencent Holdings détient déjà une participation de 20 % dans le groupe. UMG représente environ les trois quarts des bénéfices de Vivendi.

Bien que le spin-off ait obtenu le soutien des investisseurs, des critiques ont été formulées par les fonds spéculatifs activistes Artisan Partners et Bluebell, qui affirment que cela profite de manière disproportionnée aux plus gros actionnaires, dont Vincent Bolloré, par rapport aux petits investisseurs. Le milliardaire français Bolloré détient 30% des droits de vote d’UMG.

Près des trois quarts des actionnaires ont également voté en faveur du projet de rachat et d’annulation de Vivendi jusqu’à 50 % de ses actions.

Matti Littunen, analyste des médias européens chez Bernstein, a noté que certains investisseurs avaient des réserves sur les implications fiscales pour les petits actionnaires de la scission d’UMG, ainsi que des questions sur les raisons pour lesquelles Vivendi ne se sépare pas une plus grande part de l’entreprise, choisissant plutôt de vendre petites portions à des entités telles que la SPAC d’Ackman.

« Pourquoi en vendre une partie contre de l’argent et ne pas en distribuer plus aux actionnaires et les laisser décider quoi faire avec le produit? » il a déclaré mardi à « Street Signs Europe » de CNBC.

« En général, il y a encore beaucoup de suspicion sur l’allocation du capital pour Vivendi après cette opération, donc comme mentionné, beaucoup d’aspects controversés de cette distribution. »