Les actionnaires de Twitter ont semblé approuver mardi un accord avec le milliardaire Elon Musk, qui a signé un accord au printemps pour acheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. Musk essaie maintenant de se retirer de l’accord, mais les actionnaires de Twitter semblent avoir déclaré qu’ils souhaitaient qu’il se poursuive.

Lors d’une réunion spéciale, les tabulations préliminaires de Twitter ont favorisé l’acquisition, même si les votes finaux étaient toujours comptés. Selon l’accord, Musk paierait 54,20 $ par action pour Twitter. La société cotée en bourse deviendrait également privée.

Les actionnaires avaient jusqu’à l’assemblée de mardi pour enregistrer leurs votes. La réunion elle-même s’est déroulée sans tambour ni trompette et sans que les dirigeants ne répondent aux questions des participants. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, n’a fait aucun commentaire.

L’approbation des actionnaires est le dernier développement d’une histoire chaotique sur Twitter qui s’est déroulée au cours des derniers mois. La volte-face de Musk sur l’achat du réseau social a créé une incertitude quant à l’avenir de Twitter.

L’offre initiale d’achat de Twitter à 54,20 $ par action marquait une prime de 38 % par rapport au cours de l’action de la société le 1er avril. L’action de Twitter s’échange mardi d’environ 1 % par rapport à la cloche d’ouverture, à 41,84 $ par action.

Turbulences musquées

Lorsque Musk a dévoilé son projet d’acheter Twitter, il s’est peint comme un sauveur de la liberté d’expression qui libérerait le réseau social de ses règles auto-imposées sur la modération du contenu. Mais début juillet, il avait changé d’avis et annoncé qu’il était se retirer de l’affaire.

Musk et Twitter ont été enfermé dans une bataille juridique depuis. Twitter allègue dans un procès intenté au cours de l’été que le dirigeant de Tesla et SpaceX ne veut plus acheter le réseau social car sa richesse personnelle a chuté. Le musc, en revanche, a accusé Twitter de fausses déclarations ou d’omission d’informations, y compris sur le nombre de faux comptes et de spams sur sa plateforme.

Par ailleurs, l’ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, a déposé une plainte de lanceur d’alerte cet été à propos de problèmes de confidentialité et de sécurité qu’il aurait découverts alors qu’il travaillait pour l’entreprise. La plainte de 84 pages, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, du ministère de la Justice et de la Federal Trade Commission des États-Unis, décrit de nombreux risques de sécurité sur Twitter. Il allègue également que Twitter a menti à Musk sur le nombre de bots sur la plateforme.

Les avocats de Musk utilisent la plainte du lanceur d’alerte dans le cadre de l’affaire du milliardaire pour mettre fin à l’accord. Zatko, qui a nié avoir porté plainte pour aider Musk, a témoigné devant un Comité sénatorial plus tôt mardi. Twitter a contesté les affirmations de Zatko et affirme que sa plainte est inexacte, incohérente et manque de contexte.

Twitter et Musk devraient s’affronter lors d’un procès de cinq jours devant le Delaware Chancery Court à partir du 17 octobre.