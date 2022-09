Les actionnaires de Trump SPAC votent sur le report de la fusion: voici ce qu’il faut savoir

Digital World Acquisition Corp., la société d’acquisition à vocation spéciale qui prévoit de rendre publique la société de médias de l’ancien président Donald Trump, a prévu une assemblée des actionnaires mardi alors qu’elle cherche à prolonger le délai de fusion jusqu’à un an.

Trump Media and Technology Group et le SPAC ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois. Une enquête fédérale a été lancée sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières concernant l’accord. Fox Business a rapporté que Truth Social avait des difficultés financières et n’avait pas payé à un fournisseur plus d’un million de dollars en paiements contractuels, une allégation que la société a niée.

Le DWAC lui-même a averti les actionnaires qu’une baisse de la popularité de l’ex-président pourrait nuire à l’accord. En effet, le vote intervient au milieu d’une enquête criminelle du ministère de la Justice pour savoir si Trump a illégalement retiré des milliers de documents de la Maison Blanche, y compris ceux marqués “Top Secret” et “Classifiés”, dans sa maison privée de Mar-a-Lago après avoir quitté la présidence.

Truth Social a fait face à son propre examen minutieux. L’application a été exclue du Google Play Store pour avoir enfreint les politiques du magasin concernant la modération du contenu généré par les utilisateurs. La plateforme reste accessible en ligne et sur l’App Store d’Apple.

DWAC et Trump Media sont confrontés à une date limite jeudi pour achever la fusion, et le SPAC recherche avec impatience une prolongation.

DWAC a besoin de 65% des actionnaires pour approuver le retard. Patrick Orlando, PDG de DWAC, a lancé un déluge d’appels aux actionnaires par le biais de divers canaux, y compris Truth Social, les exhortant à approuver l’extension. Les non-votes sont essentiellement comptés comme des votes “non”.

Certains des investisseurs institutionnels des SPAC, dont Lighthouse Investment Partners et Pentwater Capital Management, n’ont pas commenté le vote à venir lorsqu’il a été atteint par CNBC. Citadel Investment Group a déclaré que la société détenait des actions en tant que “teneur de marché”, et non en tant qu’actionnaire avec droit de vote.

DWAC a averti précédemment qu’un résultat “non” pourrait contraindre DWAC à la liquidation. Le SPAC a cependant des extensions intégrées pouvant aller jusqu’à six mois qui peuvent être initiées par des sponsors ajoutant de l’argent à la fiducie.

La société d’Orlando, ARC Global Investments, détient elle-même 20% de ces votes, a-t-il révélé dans un interview jeudi dernier avec IPO Edge. Pourtant, a-t-il dit, “l’actionnaire de détail a beaucoup de poids”.

Trump Media and Technology Group et Truth Social ont été fondés après que Trump a été banni de Twitter à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Ce jour-là, ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment pour tenter d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020.

Atout Médias annoncé en octobre 2021 qu’elle fusionnerait avec DWAC pour rendre la société publique. Trump Media, dirigé par l’ancien représentant républicain américain Devin Nunes, a déclaré qu’il prévoyait également de lancer les services de streaming vidéo TMTG News et TMTG +.

La nature très médiatisée de la fusion a attiré plus d’investisseurs de détail que les SAVS n’en attirent normalement. Les investisseurs institutionnels des SPAC n’ont pour la plupart pas répondu à une demande de commentaire.

Pour les investisseurs, la liquidation de DWAC rapporterait environ 10 $ par action. Les actions de la soi-disant société de chèques en blanc se sont échangées autour de 25 dollars ces derniers temps. C’est loin de son pic de 2022 d’environ 97 $ en mars. Une faible participation au vote des actionnaires pourrait faire échouer l’accord.

« Allons #rocktheproxy“, a déclaré Orlando, basé en Floride, dans l’un de ses nombreux messages sur Truth Social pendant la période de vote. “Tirer pour un engagement et une participation des électeurs énormes !!!!”

Interrogé sur les enquêtes sur l’accord DWAC-Trump Media, Orlando a déclaré que DWAC était “au courant de nombreuses cibles” avant l’offre et que la société se conformait à toutes les demandes d’enquête.

“S’il y a une enquête, nous répondons à l’enquête. S’il y a une procédure que nous devons suivre, nous suivons cette procédure”, a déclaré Orlando lors de l’interview d’IPO Edge.

Le PDG du DWAC a également déclaré que Trump restait président de Trump Media, contredisant les informations selon lesquelles il aurait quitté le conseil d’administration quelques semaines seulement avant que la société ne soit assignée à comparaître. Orlando a réitéré les risques potentiels induits par la popularité volatile de Trump auprès du public.

“Il y a un facteur de risque. Nous devons faire savoir aux gens que ce sont des choses auxquelles vous devriez penser”, a déclaré Orlando à IPO Edge. “Si certains événements négatifs se produisent, ils auront un impact négatif sur un titre.”

Les résultats du vote des actionnaires devraient être annoncés mardi, sauf décision de la société d’ajourner l’assemblée.

– Yun Li de CNBC a contribué à ce rapport.