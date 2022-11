Les actionnaires de Tesla contestent le plan d’Elon Musk

WILMINGTON, Delaware –

Le témoignage a commencé lundi dans une salle d’audience du Delaware où les actionnaires de Tesla contestent un plan de rémunération du PDG Elon Musk d’une valeur potentielle de plus de 55 milliards de dollars.

Le procès allègue que l’attribution d’options d’achat d’actions basée sur la performance a été négociée par un comité de rémunération et approuvée en 2018 par les membres du conseil d’administration de Tesla qui avaient des conflits d’intérêts en raison de liens personnels et professionnels avec Musk.

Le procès, déposé en 2018, allègue également que l’actionnaire a voté pour approuver que la rémunération était basée sur une déclaration de procuration incomplète et trompeuse.

Le premier témoin appelé à témoigner était Ira Ehrenpreis, un éminent capital-risqueur et ami de longue date de Musk qui a présidé le comité de rémunération de Tesla lorsque la subvention a été formulée.

Dans le cadre de ce plan, Musk devrait récolter des milliards si le fabricant de voitures électriques et de panneaux solaires atteint certaines capitalisations boursières et certains jalons opérationnels. Pour chacune des 12 étapes, Musk, qui possédait déjà environ 22 % de Tesla lorsque le plan a été approuvé, obtiendrait des actions égales à 1 % des actions en circulation au moment de l’attribution. La participation de Musk dans la société atteindrait environ 28 % si la capitalisation boursière de la société augmentait de 600 milliards de dollars.

Chaque étape du plan comprend une augmentation de la capitalisation boursière de Tesla de 50 milliards de dollars américains et l’atteinte d’objectifs ambitieux de croissance des revenus et des bénéfices avant impôts. Musk ne bénéficierait pleinement du plan de rémunération, 55,8 milliards de dollars, que si Tesla atteignait une capitalisation boursière de 650 milliards de dollars et des revenus et des bénéfices sans précédent d’ici une décennie.

À ce jour, Tesla a atteint les 12 jalons de capitalisation boursière et les 11 jalons opérationnels, ce qui a entraîné l’acquisition de 11 des 12 tranches de la subvention et a fourni à Musk plus de 52,4 milliards de dollars de gains sur les options d’achat d’actions, selon le procès. Depuis l’octroi de la subvention, la capitalisation boursière de Tesla est passée de 53 milliards de dollars à plus de 690 milliards de dollars, après avoir brièvement atteint 1 000 milliards de dollars au début de cette année.

Les actions de Tesla Inc. ont été battues cette année, comme tous les constructeurs automobiles, en raison d’un mélange de chaînes d’approvisionnement sauvegardées et d’une inflation galopante. Les actions de Tesla ont chuté de 46 % cette année. Les actions de Ford et de GM ont chuté d’environ 31 %.

Mais la société d’Austin, au Texas, a gagné 5,5 milliards de dollars américains en 2021, faisant exploser le bénéfice de 721 millions de dollars américains de l’année précédente, et elle a produit un nombre record de 936 000 véhicules, soit près du double de ce que la société a sorti de la chaîne de montage en 2020.

Ehrenpreis a témoigné qu’une grande partie du succès de Tesla était le résultat du leadership de Musk, qui, selon lui, combinait une vision audacieuse avec “une concentration maniaque sur l’exécution”.

“Il a à la fois une vision audacieuse, mais il a travaillé aussi dur que possible en tant que PDG”, a déclaré Ehrenpreis.

Interrogé par l’avocat de la défense Evan Chesler, Ehrenpreis a décrit le processus de près d’un an au cours duquel lui et d’autres administrateurs ont discuté et élaboré le plan de rémunération avec l’aide de conseillers juridiques et de consultants indépendants, et la contribution d’importants investisseurs institutionnels.

Ehrenpreis a décrit les jalons des plans comme “extraordinairement ambitieux et difficiles”.

Selon le procès-verbal d’une réunion du comité de rémunération en 2017, les administrateurs souhaitaient équilibrer correctement la motivation des objectifs “extensibles” pour Musk tout en évitant “les facteurs démotivants créés par des objectifs apparemment irréalisables, irréalistes ou irréalisables”.

Ehrenpreis a également témoigné que son amitié avec Musk n’a joué aucun rôle dans son vote pour approuver le plan.

“J’ai senti qu’il était très important d’assurer le leadership d’Elon dans ce prochain chapitre de la vie de l’entreprise”, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était le genre de plan ambitieux qui animait Musk et créerait l’une des entreprises les plus précieuses au monde.