Les actionnaires de Spirit vont enfin voter sur l’accord de Frontier assombri par l’offre rivale de JetBlue

Les actionnaires de Spirit Airlines devraient enfin voter mercredi sur un rapprochement prévu avec Frontier Airlines, un accord qui a été sur les rochers suite à une offre concurrente de JetBlue Airways ce printemps.

Spirit a reporté le vote quatre fois alors qu’il luttait pour recueillir suffisamment de soutien des actionnaires pour la fusion Frontier, que les transporteurs avaient annoncée pour la première fois en février.

Frontier a déclaré à Spirit plus tôt ce mois-ci que sa dernière offre en espèces et en actions édulcorée était sa “meilleure et dernière” offre. Mais Spirit manque toujours de soutien des actionnaires pour l’opération, selon une personne proche du dossier.

Le vote est prévu pour 11 h HE.

Un rejet de l’accord Frontier serait un coup dur pour les transporteurs à bas prix qui prévoyaient de combiner leurs forces en un mastodonte budgétaire et le cinquième transporteur du pays.

Les actionnaires de Spirit ne voteront que sur la transaction Spirit-Frontier, et non sur l’offre concurrente de JetBlue, qui a passé des semaines à exhorter les actionnaires à refuser l’accord avec Frontier.

Le vote pourrait ouvrir la voie à Spirit pour potentiellement conclure un accord avec JetBlue, qui cherche à acheter la compagnie aérienne à bas prix et à remettre à neuf ses avions dans le style JetBlue, avec des écrans de dossier et plus d’espace pour les jambes. Les pourparlers sont en cours, selon une personne familière avec les négociations, mais il est toujours possible qu’ils s’effondrent.

Le conseil d’administration de Spirit a repoussé à plusieurs reprises les avances de JetBlue, arguant qu’il était peu probable que les régulateurs approuvent l’accord.

Il est possible qu’aucun accord ne soit conclu. Les deux transactions seraient confrontées à un obstacle de taille pour la bénédiction du ministère de la Justice, car l’administration Biden s’est engagée à sévir contre la consolidation.

Les dirigeants des trois compagnies aériennes ont déclaré que leur accord préféré les aiderait à se développer rapidement et à mieux rivaliser avec les quatre principaux transporteurs américains – American, Delta, United et Southwest – qui contrôlent environ les trois quarts du marché intérieur.

Spirit, cependant, a fait part de ses inquiétudes concernant une prise de contrôle de JetBlue en raison de l’alliance du transporteur basé à New York avec American in the Northeast, un partenariat que le ministère de la Justice a poursuivi l’année dernière pour annuler.

Vendredi, Frontier Airlines a avancé sa publication des résultats du deuxième trimestre et sa conférence téléphonique à 16h30 mercredi, peu après la réunion de Spirit. Il était auparavant prévu jeudi.