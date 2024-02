Les actionnaires de Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) sont en hausse de 3,1 % la semaine dernière, mais toujours dans le rouge au cours des trois dernières années.

Afin de justifier l’effort de sélection de titres individuels, il vaut la peine de s’efforcer de battre les rendements d’un fonds indiciel de marché. Mais si vous vous essayez à la sélection de titres, vous risquez de rapporter moins que le marché. Malheureusement, c’est le cas à plus long terme Césars Entertainment, Inc. (NASDAQ : CZR), puisque le cours de l’action a baissé de 43 % au cours des trois dernières années, bien en deçà du rendement du marché d’environ 16 %.

La récente hausse de 3,1 % pourrait être un signe positif des choses à venir, examinons donc les fondamentaux historiques.

Pour citer Buffett : « Les navires navigueront autour du monde mais la Flat Earth Society prospérera. Il y aura toujours de larges écarts entre le prix et la valeur sur le marché… » Une manière imparfaite mais raisonnable d’évaluer l’évolution du sentiment à l’égard d’une entreprise consiste à comparer le bénéfice par action (BPA) avec le cours de l’action.

Caesars Entertainment est devenu rentable au cours des cinq dernières années. Cela serait généralement considéré comme positif, c’est pourquoi nous sommes surpris de voir le cours de l’action baisser. Étant donné que le cours de l’action est en baisse, il vaut donc la peine de vérifier également d’autres indicateurs.

Les revenus ont en fait augmenté de 34 % sur les trois ans, de sorte que la baisse du cours de l’action ne semble pas non plus dépendre des revenus. Cela vaut probablement la peine d’enquêter davantage sur Caesars Entertainment ; même s’il nous manque peut-être quelque chose dans cette analyse, il pourrait également y avoir une opportunité.

L’image ci-dessous montre l’évolution des revenus et des revenus au fil du temps (si vous cliquez sur l’image, vous pouvez voir plus de détails).

croissance des bénéfices et des revenus

Nous apprécions le fait que les initiés aient acheté des actions au cours des douze derniers mois. Cela dit, la plupart des gens considèrent que les tendances en matière de croissance des bénéfices et des revenus constituent un guide plus significatif pour l’entreprise. Vous pouvez voir ce que les analystes prédisent pour Caesars Entertainment dans ce interactif graphique des estimations de bénéfices futurs.

Une perspective différente

Alors que le marché dans son ensemble a gagné environ 21 % l’année dernière, les actionnaires de Caesars Entertainment ont perdu 16 %. Même les cours des actions de bonne qualité chutent parfois, mais nous voulons voir des améliorations dans les paramètres fondamentaux d’une entreprise, avant de nous y intéresser trop. Malheureusement, la performance de l’année dernière peut indiquer des défis non résolus, étant donné qu’elle a été pire que la perte annualisée de 1,3 % au cours des cinq dernières années. Nous sommes conscients que le Baron Rothschild a déclaré que les investisseurs devraient « acheter quand il y a du sang dans les rues », mais nous avertissons que les investisseurs doivent d’abord s’assurer qu’ils achètent une entreprise de haute qualité. Je trouve très intéressant d’examiner le cours des actions sur le long terme comme indicateur de la performance d’une entreprise. Mais pour vraiment mieux comprendre, nous devons également prendre en compte d’autres informations. À cette fin, vous devriez vous renseigner sur 2 signes avant-coureurs que nous avons repéré chez Caesars Entertainment (dont 1 qu’il ne faut pas ignorer) .

L’histoire continue

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

