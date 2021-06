Les actifs des fonds spéculatifs montent en flèche pour atteindre un niveau record dans un contexte d’explosion des bénéfices commerciaux

Traders sur le parquet de la Bourse de New York.

L’ère de la pandémie a été formidable pour les fonds spéculatifs, qui ont vu leurs actifs atteindre un record au milieu de grands espoirs pour l’économie et d’énormes dépenses gouvernementales.

Le total des actifs de l’industrie a atteint 4,07 billions de dollars fin mars, selon les données les plus récentes de BarclayHedge. Les actifs sous gestion ont franchi pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars en février.

Cette croissance est due à la fois à de solides performances et à l’intérêt accru des investisseurs qui continuent d’injecter de l’argent dans l’espace. Au cours des 12 derniers mois, les hedge funds ont réalisé plus d’un demi-billion de dollars – 552,1 milliards de dollars – rien qu’en bénéfices commerciaux.

Au cours de cette période, les actifs sous gestion ont augmenté de plus de 42 %.

« L’assouplissement des restrictions de verrouillage, les prévisions économiques optimistes, la hausse des prix des actions et des matières premières et le plan de relance pandémique de 1,9 billion de dollars du président Biden ont soutenu l’optimisme des investisseurs », a déclaré Sol Waksman, président de BarclayHedge.

Les fonds spéculatifs continuent de suivre le S&P 500 en termes de rendements, mais ont tout de même réalisé de beaux bénéfices dans un contexte solide pour les actifs à risque. L’indice Barclay Hedge Fund a gagné 7,06 % depuis le début de l’année jusqu’en avril, contre le rendement de 11,84 % de l’indice S&P 500 Total Return, qui inclut les dividendes.

Alors que l’action du marché s’est concentrée sur les actions, ce sont en réalité les fonds obligataires qui ont attiré le plus d’intérêt des hedge funds. Le groupe a vu 6,9 milliards de dollars de nouveaux capitaux d’investisseurs pour mars malgré la menace imminente de rendements plus élevés, qui font baisser les prix des obligations et entraînent généralement des pertes pour les fonds.