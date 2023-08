Les actifs de santé respiratoire d’AireHealth seront vendus aux enchères en septembre

Les atouts de l’entreprise de santé respiratoire AireHealth sera mis aux enchères le 13 septembre, y compris les brevets, les logiciels, le matériel et la propriété intellectuelle de la plateforme de soins respiratoires à distance des patients de la société.

Fisher Auction Company, basée en Floride, dirigera le enchères en ligne via sa plateforme d’enchères.

AireHealth, fondée en 2018, a développé une Nébuliseur approuvé par la FDA avec fonctionnalité Bluetooth conçu pour administrer des médicaments.

Un nébuliseur est utilisé pour convertir un médicament liquide en une fine brume qui peut être inhalée directement dans les poumons et peut être utilisée pour administrer des médicaments pour les affections respiratoires, y compris l’asthme et d’autres maladies pulmonaires.

Le nébuliseur AireHealth est compatible Bluetooth et intégré à une plate-forme numérique utilisant des API, offrant aux médecins un accès immédiat aux informations en direct sur les patients. La connectivité rend l’appareil adapté à la surveillance à distance des patients souffrant de maladies respiratoires chroniques.

Le logiciel d’IA et d’apprentissage automatique de la société pourrait également être utilisé pour générer des données prédictives sur les conditions cliniques des patients.

En plus des nébuliseurs physiques, qui sont prêts à être commercialisés, l’enchère comprend le logiciel d’application téléphonique compagnon, un inventaire de composants et d’outils suffisants pour construire 3 500 nébuliseurs, l’autorisation FDA 510(k) pour la commercialisation aux États-Unis et le fichier d’historique de conception.

De plus, le gagnant de l’enchère recevra le logiciel API pour transférer les données vers le centre de données des clients, sept brevets délivrés et trois brevets actuellement en cours d’examen, ainsi que le prototype d’un « analyseur de fonction pulmonaire Achelous ».

Le package d’enchères est complété par des actifs numériques tels qu’un site Web, des sites de médias sociaux, des logos d’entreprise et de marque, des vidéos et d’autres contenus marketing, ainsi que des données cliniques, une base de données sur les sons pulmonaires et des documents du système de gestion de la qualité.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, AireHealth a annoncé son acquisition d’une autre société de santé respiratoire BreathResearch, qui a fourni à AireHealth la propriété intellectuelle, la recherche et les brevets de BreathResearch, y compris des travaux sur l’analyse de l’apprentissage automatique pour le suivi des conditions respiratoires.

Une autre entreprise spécialisée dans les affections respiratoires est Aevice Health, développeur du système de surveillance AeviceMD, une plateforme de gestion des patients qui collecte et analyse les sons pulmonaires pour détecter les signes d’exacerbation respiratoire. Aevice a récemment reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son stéthoscope portable intelligent.

L’entreprise travaille actuellement avec Cedars-Sinai Medical Center pour piloter son système de surveillance respiratoire à distance et a également développé un algorithme d’analyse des sons pulmonaires.