Les actifs de Pear Therapeutics vendus pour 6 millions de dollars aux enchères après la faillite

Les atouts du fabricant de thérapies numériques sur ordonnance Pear Therapeutics a été démantelée et vendue aux enchères pour 6,05 millions de dollars après le dépôt de bilan de la société en avril.

Selon le dépôt au tribunalles actifs de Pear ont été répartis entre quatre soumissionnaires : la société de thérapie numérique Click Therapeutics, Harvest BIO, la société de technologie du sommeil Nox Health Group et la société de technologie de la santé Welt.

La plus grosse offre du groupe est venue de Nox Health, qui obtiendra les actifs de Pear liés à Somryst, qui utilise la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie pour entraîner le cerveau et le corps à dormir. Nox paiera 3,9 millions de dollars pour les actifs.

Harvest Bio a été l’adjudicataire des licences et brevets du Pear’s Invention Science Fund (ISF) ainsi que de ses actifs liés à la schizophrénie, à la sclérose en plaques et à la dépression, aux troubles dépressifs majeurs et à d’autres actifs du pipeline. Harvest a également acheté avec succès les marques commerciales de Pear, PearConnect, actifs reSET et reSET-O. Harvest a acheté les actifs de Pear pour un prix d’achat global de 2,03 millions de dollars.

Click Therapeutics a offert 70 000 $ pour tous les brevets de la plate-forme de Pear, à l’exclusion de ceux liés aux actifs de l’ISF, et Welt a accepté d’acheter les actifs liés à la migraine de Pear pour 50 000 $.

LA GRANDE TENDANCE

L’entreprise a frappé les marchés publics fin 2021 par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale, alors une méthode populaire de sortie publique pour les entreprises de santé numérique. Mais le cours de l’action de la société a généralement décliné depuis.

En mars, Pear a annoncé qu’il explorait des « alternatives stratégiques », y compris une éventuelle vente, fusion ou acquisition de l’entreprise.

Dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange CommissionPear a retiré ses prévisions de revenus et d’exploitation pour les exercices 2022 et 2023 et a annoncé qu’elle ne tiendrait pas d’appel sur les résultats du quatrième trimestre et de l’année complète.

Le mois dernier, Pear a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 et a annoncé qu’elle cherchait à vendre son entreprise ou ses actifs, mais qu’elle poursuivrait ses opérations réduites pendant le chapitre 11 alors qu’elle cherchait une vente, et Pear utiliserait ses liquidités disponibles pour financer ses opérations et ses coûts après pétition.

Le PDG de la société basée à Boston, Corey McCann a référencé le dossier sur LinkedIndéclarant: « Aujourd’hui est une journée difficile pour Pear Therapeutics. Nous avons annoncé que Pear a volontairement demandé le chapitre 11 et cherchera à vendre des actifs par le biais d’un processus de vente. Nous avons également annoncé une réduction de la force, y compris moi. Ce n’est certainement pas le résultat J’ai imaginé quand j’ai fondé Pear en 2013. »