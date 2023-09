Les actifs de ce parti ont augmenté de 152 % en un an : rapport

L’actif total déclaré par huit partis nationaux en 2021-2022 était de Rs 8 829,16 crore, contre Rs 7 297,62 crore en 2020-21, a déclaré l’organisme de droit de vote ADR dans son rapport.

L’Association pour les réformes démocratiques, un groupe de défense de la réforme électorale, a analysé dans son rapport les actifs et passifs déclarés par le BJP, l’INC, le NCP, le BSP, le CPI, le CPI(M), l’AITC et le NPEP – les huit partis nationaux – pour l’exercice. 2020-21 et 2021-22.

Au cours de l’exercice 2020-21, le BJP a déclaré des actifs d’une valeur de Rs 4 990 crore, en hausse de 21,17 pour cent pour atteindre Rs 6 046,81 crore en 2021-2022.

Selon l’ADR, en 2020-2021, les actifs déclarés du Congrès s’élevaient à Rs 691,11 crore, qui ont grimpé de 16,58 % pour atteindre Rs 805,68 crore en 2021-2022.

Le BSP est le seul parti national à afficher une diminution de ses avoirs annuels déclarés, indique son rapport.

Le total des actifs de BSP entre 2020-21 et 2021-22 a diminué de 5,74 pour cent – ​​de Rs 732,79 crore à Rs 690,71 crore.

L’actif total de TMC est passé de Rs 182,001 crore en 2020-2021 à Rs 458,10 crore, soit une augmentation de 151,70 pour cent, a indiqué l’ADR.

Le passif total pour l’exercice 2020-21 déclaré par les partis nationaux était de Rs 103,55 crore. Le Congrès a déclaré un passif de Rs 71,58 crore – le plus élevé, suivi du CPI(M) avec Rs 16,109 crore, a indiqué l’ADR.

Pour l’exercice 2021-22, le Congrès était à nouveau en tête avec un passif de Rs 41,95 crore, suivi par le CPI (M) et le BJP, qui ont déclaré des passifs d’une valeur de Rs 12,21 crore et Rs 5,17 crore.

Entre 2020-21 et 2021-22, cinq partis ont déclaré une diminution de leur passif.

INC a déclaré une diminution de son passif de Rs 29,63 crore, BJP de Rs 6,03 crore, CPI(M) de Rs 3,89 crore, AITC de Rs 1,30 crore et NCP de Rs 1 lakh.

Le fonds total de capital/réserve mis de côté par les partis nationaux au cours de l’exercice 2020-2021 était de Rs 7 194 crore et de Rs 8 766 crore pour l’exercice 2021-2022, après ajustement pour tenir compte du passif, a indiqué l’ADR.

Pour l’exercice 2021-22, l’ADR a déclaré que le BJP a déclaré le capital le plus élevé avec Rs 6 041,64 crore.

Le Congrès et le CPI(M) l’ont suivi avec RS 763,73 crore et Rs 723,56 crore.

Au cours de l’exercice 2021-22, le National People’s Party a déclaré disposer d’un fonds de Rs 1,82 crore, le moins, suivi du CPI, qui a déclaré avoir Rs 15,67 crore dans ses caisses.

L’ADR a déclaré que les partis nationaux n’avaient pas adhéré aux directives de l’Institut des comptables agréés de l’Inde qui obligent les partis à déclarer les détails des institutions financières, des banques ou des agences auprès desquelles les prêts ont été contractés.

Les lignes directrices précisent que les parties doivent indiquer les « conditions de remboursement des prêts à terme » en fonction de la date d’échéance, par exemple un an, un à cinq ans, ou payable après cinq ans, précise le communiqué.

L’organisme de réforme a également déclaré que les détails des prêts accordés par les partis en espèces ou en nature devraient être précisés et que s’ils constituent plus de 10 pour cent du total des prêts, la nature et le montant de ces prêts devraient être spécifiquement déclarés par eux – un détail aucun des partis nationaux n’a rendu public.

Les lignes directrices de l’ICAI sur l’audit, qui ont également été approuvées par la Commission électorale indienne, ne restent que sur papier et n’ont pas encore été activement mises en œuvre par les partis politiques dans la divulgation des détails de leurs revenus, a indiqué l’ADR.

