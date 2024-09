Les acteurs qu’Edward Norton a appelés « le meilleur des deux mondes »

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

Les fans de l’émission de télévision bien-aimée Hannibal connaîtra le nom de Will Graham. Bien que le personnage ne soit pas présenté dans Le silence des agneauxil a maintenant trouvé sa place dans la culture pop, principalement grâce au portrait que fait Hugh Dancy de lui en face du cannibale intellectuel joué par Mads Mikkelsen.

Pour beaucoup, l’acteur le plus célèbre à avoir incarné Will Graham est sans aucun doute Edward Norton, qui a donné vie au personnage dans le film de 2002 Dragon rouge. Situé entre les événements de Le silence des agneaux et celui de Ridley Scott Hanniballe film suit Graham et le Dr Hannibal Lecter alors qu’ils tentent d’attraper un tueur en série connu sous le nom de La Fée des Dents. Bien que moins célèbre que le chef-d’œuvre de 1991, Dragon rouge est toujours largement considéré comme un film solide. Il a également donné à Norton l’occasion de travailler aux côtés de deux personnes qu’il tenait en haute estime : Anthony Hopkins et le réalisateur Brett Ratner.

En parlant à la BBC Pour promouvoir le film, Norton a fait de nombreux compliments à Anthony Hopkins, qui en était à sa troisième tentative pour incarner le Dr Lecter. « Tony Hopkins est un professionnel accompli », a-t-il déclaré, se sentant visiblement suffisamment à l’aise pour utiliser un surnom. « Il est vraiment très discret, très discret, très sûr de lui dans sa façon de faire. Il est intensément préparé et il est très facile de travailler avec lui. »

L’amour de Norton pour les acteurs britanniques acclamés ne se limite pas à « Tony ». Ralph Fiennes, qui a joué La Fée des Dents, a également été salué.[He] « C’est un acteur formidable, et il reste, je pense, une énigme pour beaucoup de gens », a réfléchi sa co-star. « Je pense qu’il est toujours très capable de remplir le vide qu’il a en lui avec n’importe quoi, et c’était passionnant ». Il a qualifié sa collaboration avec Fiennes de « meilleur des deux mondes », car il a pu livrer une performance aussi captivante tout en trouvant ses marques.

L’interview a commenté la force de la Dragon rouge Norton a attribué le mérite de ce rôle au réalisateur du projet. « L’enthousiasme et la force de persuasion de Brett Ratner… nous ont tous convaincus, même Anthony Hopkins, qui, je pense, comme la plupart d’entre nous, s’interrogeait au départ sur l’opportunité de faire un troisième volet de la série Hannibal Lecter. » Il était également fan du scénario du film, écrit par Le silence des agneaux le scénariste Ted Tally, commentant sa « force ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait attiré dans ce rôle, Norton a fait référence à la relation compliquée et souvent perfide de Graham avec son partenaire meurtrier. « Ce qui m’intrigue, c’est la façon dont Hannibal Lecter est à la fois fou, rempli de rage et de désir de faire du mal à mon personnage », a-t-il déclaré. « Et pourtant, c’est aussi celui qui lui offre des conseils sur la façon de surmonter les blessures que lui, Lecter, lui a infligées. » Cette dynamique est ce qui motive l’intrigue du film et est explorée plus en détail dans la série télévisée susmentionnée, diffusée de 2013 à 2015.

Dragon rouge était le quatrième d’une série de films basés sur les romans de Thomas Harris, que Dino De Laurentiis a produit. Les deux premiers étaient Le Silence des agneaux, Hannibal, et la première sortie cinématographique souvent négligée d’Hannibal Lecter, de Michael Mann Chasseur d’hommesdans lequel il était joué par Brian Cox. Hopkins n’a pas été présenté dans le film de 2007 Hannibal Risingun préquel. Le personnage a été incarné par le regretté acteur français Gaspard Ulliel.

