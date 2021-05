Les acteurs principaux révèlent ce que leurs personnages feraient aujourd’hui

Il ne reste que quelques jours pour le très attendu ‘Amis: La Réunion‘pour diffuser sur HBO Max. Le casting vedette du spectacle ‘COPAINSJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont tourné pour l’épisode non scénarisé et se sont réunis après 17 longues années. Avant cela, les six acteurs se sont réunis pour interagir avec le tournage de couverture du magazine People.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ferait leur personnage aujourd’hui après 17 ans, Jennifer, qui jouait Rachel Green, a déclaré: «J’aimerais avoir peut-être commencé ma propre ligne de vêtements, et c’est en quelque sorte une petite franchise. Comme Nili Lotan. Et moi vivent à New York dans l’Upper East Side. «

Alors que Courteney, qui jouait Monica Geller, a déclaré: «J’ai toujours l’impression que Monica ferait quelque chose de compétitif avec d’autres mères et essaierait de les surpasser. Que ce soit la vente de pâtisseries à l’école ou quelque chose du genre. Je veux dire, elle serait tellement ennuyeuse. Elle ‘serais à la tête de la PTA ou quelque chose comme ça. «

D’un autre côté, Lisa qui était vue comme Phoebe Buffay sur ‘Amis‘pense que son personnage « vit dans le Connecticut avec Mike et leurs enfants, et elle est en charge du programme artistique de l’école. Et juste … l’avocat de ses enfants parce qu’ils sont différents comme elle. »

Alors que Perry, qui jouait Chandler Bing, disait: « Serait un père merveilleux et un merveilleux auteur de comédie. » Alors que LeBlanc qui était vu comme Joey Tribbiani a révélé que son personnage aurait ouvert une chaîne de sandwicheries.

Enfin, David en tant que Ross Geller, son personnage, a déclaré qu ‘«il aurait investi dans la sandwicherie de Joey et perdu beaucoup de ses économies pour ses enfants».