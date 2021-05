Les acteurs ont maintenant la chance de ramasser des choses qui sont «hatke»: Neena Gupta | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice vétéran Neena Gupta n’avait aucune inhibition sur la représentation d’un nonagénaire dans le prochain film « Sardar Ka Grandson ». Elle dit que de nos jours, tout comme les cinéastes, les acteurs ont aussi une chance de choisir des choses qui sont « hatke » (non conventionnelles).

Neena joue Sardar, une vieille grand-mère fougueuse au cœur d’or, qui souhaite la voir chez elle à Lahore. Le joueur de 61 ans a tenté de faire vivre un homme de 90 ans à l’aide de prothèses pour un look parfait.

Parlant d’acteurs repoussant maintenant les limites et ne craignant pas de représenter des personnages plus anciens, Neena a déclaré à IANS: « C’est parce que les temps ont changé. Et la façon dont les gens écrivent des scripts – divers types de scripts. La façon dont les acteurs obtiennent une variété les rôles et la chose la plus importante est que le public l’accepte ont également aidé. C’est une chose très encourageante. «

Elle espère que le public appréciera son rôle dans le film.

« Si les gens m’apprécient dans ce film, ce sera une si bonne chose pour moi et je pense qu’il y aura beaucoup d’autres acteurs qui auront aussi le courage de faire quelque chose comme ça. La première chose que j’ai dite était ‘je ne «Je ne veux pas jouer une si vieille femme», mais quand j’ai lu le scénario, j’ai dit: «Je dois le faire» », a-t-elle dit.

L’actrice a ajouté: « De nos jours, nous, les acteurs, avons la chance de ramasser des choses qui sont un peu ‘hatke’, différentes et pas habituelles. Les acteurs sont très heureux d’expérimenter – comme les producteurs, les réalisateurs et les scénaristes expérimentent. C’est un bon moment. «

« Sardar Ka Grandson » devrait sortir sur Netflix le 18 mai.