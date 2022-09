Les acteurs les mieux payés en Inde

Rashmika Mandanna est partout ces derniers jours. L’actrice fait ses débuts à Bollywood avec Goodbye. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan et Neena Gupta. Rashmika, qui est également l’OG National Crush, fait la promotion de son film et participe également à des événements et à des émissions de téléréalité comme Jhalak Dikhhla Jaa 10 et plus. Maintenant, elle a été vue lors d’un Style Awards qui s’est tenu à Mumbai mercredi soir. Elle avait l’air élégante dans un sari chatoyant. Le point culminant de l’événement a été lorsqu’elle a secoué la scène sur sa chanson Pushpa Sami Sami avec nul autre que Salman Khan. La vidéo de Rashmika avec l’hôte de Bigg Boss 16 devient virale et comment. Les fans s’intéressent à son sourire, à ses mouvements, à sa chimie avec Salman. Il y en a beaucoup qui veulent maintenant voir les deux ensemble dans un film et nous sommes totalement d’accord. La paire de Rashmika et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan star Salman sera vraiment un pétard qui enflammera le Box Office. mais jusqu’à ce que cela se produise, regardez la vidéo ici.