Les acteurs hollywoodiens reprendront les négociations avec les studios la semaine prochaine : NPR

basculer la légende Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

NEW YORK — Avec la fin de la grève des écrivains hollywoodiens, les acteurs auront désormais la possibilité de conclure leur propre accord avec les studios et les services de streaming.

La Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists a annoncé mercredi soir que les négociations de grève avec les studios reprendraient lundi. La guilde a déclaré que plusieurs dirigeants de studios seraient présents, tout comme ils l’ont fait lors des sessions marathon de la semaine dernière qui ont contribué à mettre un terme à la grève des écrivains de près de cinq mois.

Lundi est le même jour où les animateurs de fin de soirée du réseau reviendront à l’antenne.

Bill Maher a mené la charge en annonçant mercredi matin – quelques heures après que les écrivains soient à nouveau libres de travailler – que son émission HBO « Real Time with Bill Maher » serait de retour à l’antenne vendredi. En milieu de matinée, les animateurs des émissions « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » et « Late Night with Seth Meyers » sur NBC, « Jimmy Kimmel Live » sur ABC et « The Late Show With Stephen Colbert » sur CBS avaient annoncé qu’ils le feraient également. retour, le tout d’ici lundi. « Last Week Tonight » avec John Oliver devait revenir à l’antenne dimanche.

« The Daily Show » de Comedy Central, qui faisait appel à des hôtes invités lorsque la grève a frappé, a annoncé mercredi qu’il reviendrait le 16 octobre « avec une liste d’hôtes invités de premier ordre pour le reste de 2023 ». Les plans pour « Saturday Night Live » n’étaient pas immédiatement clairs.

Les grèves ont eu un impact « catastrophique » sur l’écoute de la télévision tard dans la nuit, selon le cabinet d’études Samba TV. Sans Colbert, Fallon et Kimmel prouvant leur actualité et leur actualité, les réseaux de diffusion ont connu une baisse d’audience en fin de soirée comprise entre 40 et 50 %, Ashwin Navin, co-fondateur de Samba TV. « Il reste à voir comment les soirées tardives retrouveront leur importance d’antan », a-t-il déclaré.

Fallon, Meyers, Kimmel, Colbert et Oliver ont passé la dernière partie de la grève à faire équipe pour un podcast populaire appelé « Strike Force Five » – ​​du nom de leur chaîne de textes personnelle et dont tous les bénéfices bénéficieront à leurs écrivains au chômage. Mercredi sur Instagram, ils ont annoncé « leur mission accomplie ».

Les émissions scénarisées mettront plus de temps à revenir en raison de la grève des acteurs, qui a montré les premiers signes d’une solution avec les projets renouvelés de parler. Il n’y avait eu auparavant aucun contact officiel entre la SAG-AFTRA et l’alliance des studios qui négocie les contrats depuis le début de leur grève le 14 juillet.

La première reprise des pourparlers sur la grève des écrivains le mois dernier s’est mal passée, et il a fallu encore un mois avant que les deux parties n’essayent à nouveau. Mais lorsque les négociations ont repris la semaine dernière, il ne restait que cinq jours avant qu’un accord soit conclu.

Les membres du conseil d’administration du syndicat des écrivains ont approuvé mardi soir cet accord contractuel avec les studios, ramenant au moins en partie l’industrie d’un arrêt historique de la production qui a duré près de cinq mois.

Maher avait retardé le retour à son talk-show pendant la grève en cours des écrivains et des acteurs, une décision qui faisait suite à des pauses similaires de « The Drew Barrymore Show », « The Talk » et « The Jennifer Hudson Show ».

L’accord de trois ans avec les studios, les producteurs et les services de streaming prévoit des victoires significatives dans les principaux domaines pour lesquels les écrivains se sont battus – rémunération, durée d’emploi, taille des équipes et contrôle de l’intelligence artificielle – correspondant ou presque à ce qu’ils recherchaient au départ. de la grève.

Le syndicat avait demandé des augmentations minimales de salaire et des futurs revenus résiduels des émissions et obtiendra une augmentation comprise entre 3,5% et 5% dans ces domaines – plus que ce que les studios avaient initialement proposé.

La guilde a également négocié de nouveaux paiements résiduels basés sur la popularité des émissions en streaming, où les écrivains recevront des bonus pour faire partie des émissions les plus populaires sur Netflix, Max et d’autres services, une proposition initialement rejetée par les studios. De nombreux écrivains présents sur les piquets de grève se sont plaints de ne pas être correctement payés pour avoir contribué à la création de propriétés très surveillées.

En matière d’intelligence artificielle, les auteurs ont obtenu la régulation et le contrôle de la technologie émergente qu’ils recherchaient. En vertu du contrat, les intrigues brutes générées par l’IA ne seront pas considérées comme du « matériel littéraire » – un terme dans leurs contrats pour les scripts et autres formes d’histoire produites par un scénariste. Cela signifie qu’ils ne seront pas en concurrence avec les ordinateurs pour les crédits d’écran. Les histoires générées par l’IA ne seront pas non plus considérées comme du matériel « source », leur langage contractuel pour les romans, jeux vidéo ou autres œuvres que les écrivains peuvent adapter en scripts.

Les écrivains ont le droit, en vertu de l’accord, d’utiliser l’intelligence artificielle dans leur processus si l’entreprise pour laquelle ils travaillent l’accepte et que d’autres conditions sont remplies. Mais les entreprises ne peuvent pas exiger d’un écrivain qu’il utilise l’intelligence artificielle.