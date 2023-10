Les acteurs hollywoodiens en grève reprennent les négociations contractuelles avec les studios et les réseaux

Par Steve Gorman et Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) – Les négociateurs des acteurs hollywoodiens en grève ont repris lundi les négociations contractuelles avec les représentants des grands studios, des chaînes de télévision et des services de streaming, marquant le premier retour des deux parties à la table des négociations depuis la mi-juillet.

La reprise des négociations entre le syndicat des acteurs SAG-AFTRA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) a eu lieu huit jours après que les producteurs ont conclu un contrat distinct avec les scénaristes hollywoodiens, qui ont lancé leur propre grève le 2 mai, environ 10 semaines avant le début de la grève. acteurs.

« La SAG-AFTRA et l’AMPTP se sont rencontrés pour une séance de négociation d’une journée complète et ont conclu », ont indiqué les deux parties dans un communiqué commun à la fin de la journée. Il a indiqué que les négociations reprendraient mercredi.

Aucun autre détail n’était immédiatement disponible. Les deux parties ont convenu d’observer un « black-out » de l’information au cours de leurs négociations.

L’accord de principe conclu le 24 septembre entre les producteurs et la Writers Guild of America, qui compte 11 500 membres, a non seulement ouvert la voie à la fin de leur conflit de travail trois jours plus tard, mais il pourrait également servir de modèle pour régler la grève des acteurs.

SAG-AFTRA, le plus grand syndicat d’Hollywood, représentant 160 000 artistes de télévision et de cinéma, a débrayé le 14 juillet pour exiger des salaires de base plus élevés et le salaire résiduel de la télévision en streaming ainsi que des restrictions sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le divertissement.

Les mêmes problèmes étaient au centre de la grève des écrivains.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, les acteurs souhaitent protéger leurs images et leurs œuvres contre le remplacement par des « répliques numériques » générées par ordinateur.

Dans le même temps, ils recherchent une compensation qui reflète la valeur qu’ils apportent à la frontière relativement nouvelle du streaming, notamment sous la forme d’un partage des revenus.

D’autres demandes des acteurs incluent des limites aux auditions auto-enregistrées utilisées lors du casting, qui, selon eux, leur coûtent plus cher que les lectures en personne. Ils exigent également des garanties d’une plus grande équité raciale sur le plateau, notamment la mise à disposition de coiffeurs et maquilleurs capables de travailler avec des textures de cheveux et des tons de peau variés.

La reprise des négociations contractuelles entre les acteurs et les studios a également coïncidé avec le retour des animateurs de fin de soirée de la télévision en réseau – Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers et Jimmy Kimmel – qui ont repris leurs émissions à la télévision lundi. Le comédien John Oliver est revenu dimanche dans l’émission « Last Week Tonight » de HBO.

