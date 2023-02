Les acteurs expliquent pourquoi ils pensent que Jen Shah a plaidé coupable – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Les maris ont fait une apparition dans la partie 2 de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City réunion le 1er février, mais c’était tout ce dont on parlait Jen Shah qui nous a le plus captivé. Tout a commencé quand Andy Cohen a demandé aux dames si elles pensaient que l’émission affectait la façon dont Jen gérait sa situation juridique. Chauffage Homosexuel a d’abord répondu en disant que depuis que Jen a été arrêtée dans l’émission, sa réalité était probablement “confuse” et elle a peut-être été confuse sur ce qui était réel et ce qui ne l’était pas. Whitney Rose et Lisa Barlow a également suggéré qu’elle “est devenue idolâtrée à cause de cela”, et cela “a beaucoup nourri son ego”.

Suite Jen Shah

Andy a ensuite mis Meredith Des marques sur la sellette et lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été surprise par son arrestation dans la saison 2, mais qu’elle “se tenait aveuglément à ses côtés” tout au long de la saison 3. “Comment justifiez-vous cela maintenant qu’elle a plaidé coupable?” Andy a demandé à Meredith, mais Meredith a dit quelle que soit la façon dont elle a plaidé, elle est “toujours un être humain” et elle “s’enracinera toujours pour l’opprimé”. Mais cela n’a évidemment pas répondu à la question d’Andy car il ne demandait pas à Meredith pourquoi elle défendait Jen, il lui demandait pourquoi elle défendait Jen après aller si dur pour elle dans la saison 2.

#RHOSLC Saison 3 Reunion Part 2 Sneak Peek – Heather et Whitney discutent de leurs problèmes tout au long de la saison. ❄️ pic.twitter.com/RGzvUCWwd1 – geai (@JaysRealityBlog) 1 février 2023

Meredith a également déclaré devant la caméra à la fin de la saison 3 que si Jen finissait par être coupable, elle aurait un très gros problème avec ça. Des images l’ont montrée en train de le dire, mais quand Andy lui a posé des questions à ce sujet, elle a essayé de minimiser ce qu’elle avait dit précédemment et a expliqué qu’elle devrait juste essayer de “comprendre” tout, mais comme elle n’avait pas encore eu de conversation avec Jen , et Jen n’était pas encore condamnée au moment du tournage des retrouvailles, elle ne voulait pas spéculer davantage.

Whitney est ensuite intervenue et a demandé à Meredith comment elle était passée d’accuser Jen d’avoir volé des choses dans son magasin pendant la saison 2 à être des meilleures amies avec elle dans la saison 3, et c’est à ce moment-là que Meredith a dit à tout le monde qu’elle avait appris la tentative de suicide de Jen “des mois avant” c’était révélé à la caméra. Ainsi, au lieu d’attaquer Jen toute la saison ou de remettre en question son innocence, elle a choisi de rester neutre. Surtout après ce qu’elle avait vécu avec son neveu et sa propre tentative de suicide avant la saison 3. “Avec ce que j’ai vécu [already]je ne jouais pas avec ça », a déclaré une Meredith émue au groupe.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La déclaration a fait taire le groupe, mais Andy n’a pas reculé. Il a rappelé à Meredith que ses commentaires sur la remise en question de son amitié avec Jen (dans la finale de la saison 3) sont venus après la révélation de la tentative de suicide, donc son raisonnement n’avait pas beaucoup de sens. Meredith a finalement admis qu’elle “avait un problème” avec toute la situation, mais “d’un autre côté”, elle ne pense pas que Jen “devrait mourir”. Andy a dit qu’il n’avait jamais suggéré que Jen “devrait mourir” – il essayait juste de comprendre sa position de va-et-vient sur Jen. Mais Meredith a de nouveau évoqué la tentative de suicide de son neveu, a versé des larmes (ou a fait semblant) et a dit qu’elle « s’en fichait » si quelqu’un voulait remettre en question ses actions.

ENFIN Andy appelle Meredith #RHOSLC pic.twitter.com/kBdCkPGNdg – Le gourou de la télé-réalité (@Realitytvguru13) 26 janvier 2023

Lisa a accusé Meredith de “réécrire l’histoire” depuis qu’elle a été vue en train de jubiler après l’arrestation de Jen et de dire à leur compagnon de casting formaté, Marie Cosby, qu’elle n’était pas du tout surprise par la situation. Mais Meredith a essayé de dévier et de dire qu’elle n’était pas dans le bon état d’esprit à cause de ce qui s’était passé avec son neveu, et qu’elle n’avait “aucun soutien” de Lisa ou de ses autres amis pendant cette période.

Lien connexe Lié: Ayda Field: 5 choses à savoir sur la femme de Robbie Williams au milieu des rumeurs selon lesquelles elle rejoindrait ‘RHOBH’

Meredith a poursuivi en disant qu’elle refusait de parler de l’innocence ou de la culpabilité de Jen, mais Andy lui a dit que c’était “bizarre” compte tenu de la façon dont elle s’exprimait à ce sujet dans la saison 2. “Je pense que c’est sauvage”, a-t-il déclaré.

Ce qui est encore plus sauvage, c’est après que le casting se soit demandé pourquoi Jen rejoindrait même une émission comme RHOSLCsi elle dirigeait un programme de télémarketing, Meredith a révélé que l’acte d’accusation scellé était le même jour qu’Andy a annoncé l’émission à BravoCon en novembre 2019. L’enquête était donc déjà bien engagée, mais Jen ne le savait pas.

Andy a ensuite évoqué des spéculations sur Entraîneur Sharrieff Shahl’implication potentielle de Jen dans les activités illégales de Jen, et Whitney a dit qu’il était “possible” qu’il ait eu connaissance de tout cela. Heather a dit qu’elle “ne sait rien de leur relation”, et même si elle a fait allusion à sa possible implication dans la finale de la saison, elle dit maintenant : “Je ne sais plus rien.”

La semaine prochaine sur #RHOSLC Réunion partie 2 ! ❄️ pic.twitter.com/psw2VyrQOj – geai (@JaysRealityBlog) 26 janvier 2023

Alors pourquoi Jen a-t-elle plaidé coupable alors ? Heather a déclaré: “Je pense vraiment que c’était [a] financier [reason] et ils ont vu quelque chose [in the court documents and said], ‘Écoutez, ça ne vaut pas la peine de lancer les dés parce que ça va être si cher et si ce n’est pas une victoire claire, nous ne pouvons pas le risquer.'” Jen a dit à Heather que les coûts de la piste étaient “astronomiques” et même juste obtenir des copies des relevés de notes coûtent 2 000 $ par jour. «Ils ont sollicité des amis pour de l’argent», a déclaré Heather avant d’ajouter: «Les gens sur ce canapé [gave them money].” Tout le monde a eu l’air choqué et a commencé à se demander à qui elle faisait référence, mais Heather a précisé qu’elle voulait dire Angie Harrington, qui était sur le canapé plus tôt lors de la réunion. Heather a affirmé que Jen et Coach avaient demandé l’argent à Angie et à son mari, alors ils le leur ont donné. Et puis Whitney s’est demandé si c’était pour ça que Jen avait surmonté le drame “Shahxposed” “est parti si vite”.

Whitney et Lisa ont dit qu’on leur avait également demandé de donner de l’argent, mais qu’elles « ne pouvaient pas faire ça » à leurs familles. Lisa a déclaré que son avocat l’avait également déconseillé.

Heather est revenue en disant qu’elle pensait que Jen avait plaidé coupable en raison de la pression financière que le procès causait, et Lisa a dit qu’elle croyait que Jen avait plaidé coupable parce qu ‘«un texte qu’elle a envoyé [her former assistant] Stu l’a essentiellement incriminée ».

“J’ai supposé que c’était quelque chose comme un pistolet fumant”, a ajouté Heather. “Ils ont abandonné une accusation et elle a plaidé coupable de complot, ce qui signifie qu’elle avait connaissances de ce qui se passait. » Mais même si Heather pense que Jen a vraiment participé au stratagème de télémarketing, elle ne pense pas qu’il soit juste d’être “méchant” avec elle.

Après l’enregistrement des retrouvailles, Jen a été condamnée à six ans et demi de prison — elle se rendra le 17 février.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.