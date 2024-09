Les acteurs et les fans célèbrent le 40e anniversaire de la série télévisée « Miami Vice » à Miami Beach

MIAMI BEACH, Floride (AP) — Les résidents et les visiteurs de Miami Beach peuvent le sentir venir dans l’air ce soir — et le reste du week-end — alors que les acteurs et l’équipe de « Miami Vice » se réunissent pour célébrer le 40e anniversaire de la série télévisée emblématique.

La série a été diffusée pour la première fois sur NBC le 16 septembre 1984 et a duré cinq saisons. Cette série policière de l’époque des « cow-boys de la cocaïne », avec Don Johnson et Philip Michael Thomas dans le rôle de policiers infiltrés, était révolutionnaire dans son utilisation de la culture pop, du style et de la musique et a donné lieu à un reboot cinématographique en 2006. Et en filmant la série principalement dans le sud de la Floride, la série a contribué à transformer l’image de Miami et de Miami Beach d’une manière qui allait résonner pendant des décennies.

D’anciens membres du casting, dont Edward James Olmos et Michael Madsen, ont rencontré leurs fans vendredi au Royal Palm South Beach et devraient revenir samedi. Étaient également présents Saundra Santiago, Olivia Brown, Bruce McGill, Joaquim De Almeida, Bill Smitrovich, Pepe Serna et Ismael East Carlo.

« Ce n’était pas Hill Street Blues, ni Police Story », a déclaré Olmos vendredi. « C’était très différent sur le plan artistique, à tous les niveaux. La créativité, en termes de musique, d’écriture, de production. La production était tellement impressionnante. Nous n’avons rien épargné. Je veux dire, ces gens étaient sérieux, et ils ont dépensé beaucoup de temps et d’argent pour chaque épisode, et ça se voit. »

Olmos a déclaré que la série avait eu un effet profond sur la présentation de Miami au monde et sur la création d’une version idéalisée de South Beach qui deviendrait plus tard une réalité.

« Quand nous étions ici, quand nous avons commencé le spectacle en 1984, il n’y avait pas de South Beach », a déclaré Olmos. « Il y avait un South Beach, mais il était délabré. Les bâtiments tombaient littéralement en ruine. »

Des années avant que des efforts de restauration sérieux ne transforment South Beach en un centre de mode, de musique et de tourisme, Olmos a déclaré que les équipes de production peignaient elles-mêmes les extérieurs des bâtiments Art déco historiques du quartier pour les rendre beaux à la caméra.

« Nous peignions les façades et disposions des tables, et nous avons fait ce qui est devenu aujourd’hui la réalité de South Beach », a déclaré Olmos.

Alors que la plupart des productions télévisuelles se faisaient encore à Los Angeles ou à New York dans les années 1980, Olmos doute que la série aurait eu autant de succès s’ils avaient essayé de simuler le sud de la Floride en Californie.

« Ils n’auraient jamais pu tourner ce film ailleurs dans le monde », a déclaré Olmos. « Regardez la série dès le premier épisode, et au fil des épisodes, la beauté de Miami est sans précédent. »

Diffusé quelques années seulement après le lancement de MTV, « Miami Vice » a adopté un style et une musique contemporains. Outre la bande originale de Jan Hammer, les producteurs ont régulièrement inclus des chansons d’artistes populaires comme Glenn Frey, Don Henley, Dire Straits et Foreigner.

Fred Lyle, producteur associé et coordinateur musical de « Miami Vice », a déclaré que l’importance de la musique était évidente dès le premier épisode, avec « In the Air Tonight » de Phil Collins joué pendant que Johnson et Thomas parcourent les rues de Miami dans leur décapotable Ferrari.

« C’est là que « Miami Vice » est devenu différent musicalement de tout le reste », a déclaré Lyle. « La musique passait par telle scène, telle autre. Une chanson aidait à assembler la trame narrative. »

Outre le style de la série, les histoires et les personnages avaient également du contenu. L’acteur de télévision chevronné Bruce McGill a joué d’innombrables policiers, entraîneurs et autres figures d’autorité au cours de plusieurs décennies, mais il a déclaré que son rôle d’invité, celui d’un ancien détective épuisé dans la deuxième saison de « Miami Vice », se démarque des personnages stricts qui constituent la majeure partie de sa carrière.

« C’était un très bon rôle, ils m’ont permis de l’améliorer, de l’améliorer, de le rendre un peu plus intense », a déclaré McGill. « Et c’était très satisfaisant. »

Matt Lechliter, 39 ans, fan de « Miami Vice », s’est rendu jusqu’à Miami Beach depuis Oxnard, en Californie, pour célébrer l’anniversaire de la série.

« Je n’étais pas en vie lors de sa première diffusion, mais cela fait partie de moi », a déclaré Lechliter.

Lechliter a déclaré qu’il se souvenait d’avoir regardé les dernières saisons et les rediffusions avec ses parents lorsqu’il était enfant, mais qu’il était vraiment devenu fan lorsqu’il a redécouvert la série il y a environ cinq ans.

« J’ai regardé la série en boucle », a déclaré Lechliter. « Je me suis dit : « Wow, c’est vraiment incroyable ». Quand j’ai entendu parler de cet événement, je me suis dit : « Je dois y aller ». »

La célébration de l’anniversaire se poursuivra tout au long du week-end avec des discussions sur les carrières, ainsi que des visites en bus et à pied des lieux de tournage.

Le musée Miami Vice est ouvert au public du vendredi au dimanche et présente une large gamme d’objets jamais exposés ensemble depuis la fin de l’exposition en 1989. L’exposition est hébergée au Wilzig Erotic Art Museum.

Et pour lancer la célébration jeudi, Steven Meiner, maire de Miami Beach a rencontré les acteurs et l’équipe à l’hôtel Avalon à South Beach pour présenter une proclamation déclarant le 16 septembre 2024 « Miami Vice Day ».