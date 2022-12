Les acteurs et l’équipe de “Women Talking” se réunissent autour d’un risotto aux champignons

Claire Foy : Nous avons formé un lien très fort [working on the movie “Women Talking,” out this month]. C’était comme si peu de temps s’était écoulé depuis le tournage [in summer 2021]et le film s’est très bien passé [at its New York Film Festival premiere in October]donc c’était une chose merveilleuse et cyclique d’en profiter ensemble.

Nous avons beaucoup exposé sur nous-mêmes [at this dinner] et étaient très honnêtes dans nos opinions – c’est juste la façon dont nous nous parlons. Mais ce qui se passe dans le grenier à foin reste dans le grenier à foin [where much of the movie, which takes place within an isolated religious community, unfolds].

Sarah Polley : Cela a toujours été un groupe de personnes vraiment amusantes, imaginatives et intellectuellement stimulantes. Claire est une vraie diseuse de vérité; Rooney [Mara, who didn’t attend the dinner] fait beaucoup de connexion ; Jessy [Buckley, who was away filming] est la vie de chaque parti; Judy [Ivey] est incroyablement sage mais tient cette sagesse à la légère; Sheila [McCarthy] est un constructeur de ponts et un pacificateur ; Michelle [McLeod] voit toujours le “drôle” dans un instant ; Liv [McNeil] est un observateur attentif; et Kate [Hallett] peut imaginer ce que les gens ressentent avant de le ressentir.

Nos conversations entrent et sortent avec fluidité de choses très sérieuses et légères – partager des choses personnellement et parler du monde en général – ce qui est, je pense, ce que font des groupes de femmes proches. J’ai été fasciné par la façon dont les femmes dans les groupes ne terminent pas un élément de ligne, le résolvent, puis passent au suivant. Ce n’est pas quelque chose de linéaire.